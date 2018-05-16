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Сергей Собянин объявил о старте фестиваля «Рыбная неделя»
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Сергей Собянин объявил о старте фестиваля «Рыбная неделя» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Глава города отметил, что фестиваль посвящен всем любителям рыбы и морепродуктов.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте фестиваля «Рыбная неделя»-2018, который продлится до 27 мая. Информацию об этом столичный мэр разместил в своем официальном микроблоге в Twitter. Глава города отметил, что фестиваль посвящен всем любителям рыбы и морепродуктов.
Сергей Собянин подчеркнул, что на «Рыбной неделе» можно приобрести продукты и попробовать экзотичные блюда от лучших ресторанов столицы.
В четверг начинается праздник любителей рыбы и морепродуктов. Фестиваль #РыбнаяНеделя идет до 27 мая. Можно купить продукты и попробовать экзотичные блюда от лучших ресторанов Москвы. #МосковскиеСезоны https://t.co/CcDed3onHO
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 мая 2018 г.
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