Благотворительная акция по сбору продуктов для нуждающихся семей пройдет на фестивале «Рыбная неделя»

Благотворительная акция по сбору продуктов для нуждающихся семей пройдет в рамках фестиваля «Рыбная неделя», который проходит в Москве с 17 по 27 мая. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На фестивале каждый может внести вклад в доброе дело и передать продукты тем, кто нуждается в поддержке. Благотворительная акция проводится при участии фонда «Жизнь… Продолжается». На семи столичных площадках будут продавать более 100 видов рыбы и морепродуктов. Можно будет купить рыбу в вакуумной упаковке, самые разнообразные консервы, паштеты. Выбирая продукты для себя, вы сможете купить угощения в подарок детям, которые потеряли кормильца. Принимать продукты будут ежедневно с 11:00 до 20:00 в анимационном шале площадки «Рыбной недели» на площади Революции. Узнать пункт приема можно по баннеру с надписью «Доброе дело». Сотрудники фестиваля с радостью примут любые продукты, кроме скоропортящихся. Вместе с рыбным подарком детям можно передать записку с пожеланиями.

Уточняется, что сразу после окончания фестиваля сотрудники благотворительного фонда распределят подарки между своими подопечными.

«Это семьи, где есть несовершеннолетние дети, которые потеряли одного или сразу двух кормильцев. На попечении фонда есть семьи не только из Москвы и Подмосковья, но и из других регионов: Тулы и Ярославской области», — добавили в оргкомитете.