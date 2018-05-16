Рай для гурмана: что привезут рыбаки на фестиваль «Рыбная неделя» в этом году

C 17 по 27 мая в столице в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль «Рыбная неделя». На семи его площадках представят более 100 видов копченой, вяленой и свежезамороженной рыбы, а также разнообразные морепродукты. На прилавках можно будет встретить такие виды рыбы, как хамса, белый амур, камбала, нерка, чавыча, барабулька, ряпушка, а также черноморские мидии, дальневосточных морских ежей и крабов.

Почти 140 торговых и ресторанных шале откроют на площади Революции, Кузнецком Мосту (возле ЦУМа ), Тверской площади, между площадью Революции и Манежной площадью, в Климентовском переулке, а также на Профсоюзной улице и площади Юности в Зеленограде.

«Продукцию для гастрономического фестиваля привезут из 10 регионов нашей страны, где традиционно развит рыболовецкий промысел. Это, например, Сахалинская, Астраханская, Калининградская и Мурманская области, Крым, Карелия, Камчатка и Приморье. Рыба от производителей, которые участвуют в фестивале, также пополнит ассортимент некоторых торговых сетей и рынков столицы», — рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

Рыбный рынок и джазовые концерты

Больше всего продукции привезут на фестивальный рыбный рынок, который расположится между площадью Революции и Манежной площадью. Там можно будет приобрести рыбу с Дальнего Востока, из Якутии, Астрахани и с Черноморского побережья: корюшку, нерку, атлантическую скумбрию, карельскую форель и многое другое. В открытом ресторане рядом можно попробовать котлеты по-пожарски из пяти видов рыбы, знаменитый суп французских рыбаков буйабес и блины с красной икрой.

На площади Революции предложат приобрести деликатесы из дикого лосося (нерки, чавычи, кеты и кижуча), а также попробовать знаменитую дальневосточную сардину иваси. В дни «Рыбной недели» на площади также организуют сцену, где будут проходить живые джазовые концерты. Кроме того, на площадке покажут увлекательный уличный спектакль о путешествиях Синдбада-морехода и кукольные спектакли в исполнении театров со всей России.

Мясо трубача и морские традиции Австралии

На Тверской площади будут продавать якутского омуля, нельму и муксуна, мраморного сома, мясо трубача и краба. Там же установят макеты обитателей мирового океана. Тверскую площадь наводнят копии диковинных рыб, морских звезд и кораллов. Там же организуют мастер-классы для детей по приготовлению рыбных блюд и квесты для малышей. После их прохождения маленькие москвичи узнают много нового из жизни морских обитателей.

На Профсоюзной улице также каждый день можно будет посмотреть кукольные представления от проекта «“Золотая маска” в городе». А еще на этой площадке гостей познакомят с морскими традициями Австралии. Там организуют уличные спектакли, главными героями которых станут серферы. Помимо того, для гостей фестиваля организуют танцевальные вечера и танцевальные флешмобы. И конечно, как и на других площадках, там можно будет попробовать вкусную рыбу. Например, деликатесы из сома, кармута, муксуна, сига, омуля или севрюги.

Впервые фестиваль «Рыбная неделя» прошел весной 2015 года. В прошлом году он стал частью более масштабного гастрономического цикла «Золотая осень». Рыбу и морепродукты можно было приобрести только на одной площадке — на Кузнецком Мосту. За все время фестиваля было продано более 70 тонн рыбы и морепродуктов.