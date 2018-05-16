В заведениях Петербурга появятся предупреждения о запрете на вход для несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. / ТАСС /. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в ходе очередного заседания в среду приняли в первом чтении законопроект, которым обязали развлекательные заведения устанавливать на входе предупреждающие надписи о запрете посещения несовершеннолетними. В случае нарушения закона, предприниматели заплатят штраф.

"Закон Петербурга устанавливает перечень мест, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, — это бары, рюмочные, пивные рестораны и другие заведения. В ночное время подросткам нельзя находиться без присмотра в интернет-клубах, ночных заведениях и саунах. Предприниматели должны предупреждать об этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана", — объяснил свою инициативу депутат Александр Тетердинко

После принятия документа в трех чтениях за отсутствие предупреждающих табличек будет введена административная ответственность. Штраф для индивидуальных предпринимателей может составить от 3 до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 10 до 15 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что аналогичная мера уже появилась в ряде российских регионов.