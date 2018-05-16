Петербургские бары будут платить штрафы за отсутствие табличек «18+»

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении проект закона, который устанавливает административную ответственность за отсутствие предупреждающих надписей на заведениях, где ограничено нахождение несовершеннолетних. Суть инициативы пояснил автор документа, лидер фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Александр Тетердинко , сообщает его пресс-служба.

Он указал, что закон Петербурга устанавливает перечень мест, в которых ограничивается нахождение несовершеннолетних. В частности, речь идёт о барах, рюмочных, пивных ресторанах и секс-шопах. Также в ночное время подростки не могут находиться без присмотра в ночных заведениях, интернет-клубах и саунах.

«Предприниматели должны предупреждать об этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана», — сказал Тетердинко.

Парламентарий предлагает дополнить закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» штрафами за отсутствие на заведениях, в которых ограничено нахождение несовершеннолетних, предупреждающих табличек. Штраф для индивидуальных предпринимателей может составить от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 10 до 15 тысяч рублей.