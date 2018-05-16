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5 мест, где выпить вкусный кофе в Барселоне
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5 мест, где выпить вкусный кофе в Барселоне 

SNCmedia.ru 37 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Nomad Coffee
Пионеры культуры спешалти кофе в Барселоне. Это заслуга местного жителя Джорди Местре — он несколько лет прожил в Лондоне, обучаясь искусству заваривания и обжарки кофе. На родину Джорди вернулся, уже будучи бариста-чемпионом Испании, и тогда открыл Nomad Coffee — место, где есть только кофе, зато правильный. Отсутствие десертов нисколько не смущает постоянных посетителей, которые приходят не только попробовать идеальный кофе, но и узнать о нем больше на лекциях и мастер-классах.
Passatge de Sert, 12  Satan's Coffee Corner
Своим названием кофейня притягивает таких же немного панков, которые не приемлют излишества. На стенах об этом говорят прямо: нет сиропу, нет декафу, нет особому молоку, нет вай-фаю. Кому-то это место может показаться грязноватым, но подход к качеству кофе перебивает все. Местная обжарка небольшими партиями заставит позабыть, что это не самая уютная из кофеен. Зато одна из самых оригинальных.
Cаreer Arc de Sant Ramon del Call, 11  Hidden Café
Кофейню открывали бариста, которые сотрудничали с Институтом кофе Испании. Здесь гордятся тем, что делают все по-другому и по-своему. Кофе жарят сами, делая исключение только для французских и датских обжарщиков. Кроме кофейных напитков, в меню есть матча-латте, йогурты и выпечка. Туристу Hidden Cafe не так просто найти, потому как находится кофейня ближе к жилым районам. Но здесь легко провести несколько часов просто потому, что атмосфера располагает — хорошая музыка, яркий интерьер и кактус на каждом столике.
Constança esquina Déu i Mata
SLOWMOV
«Качество требует времени» — такая философия у кофейни в районе Грасиа. Ждать кофе предложат в простом, ярком и минималистичном зале. В награду вам принесут чашку ароматного напитка из зерен, которые небольшими партиями поставляют прямо с фермы. В дополнение к кофе, в меню SlowMov есть экологические продукты: выпечка, кондитерские изделия и варенье.
Carrer de Luis Antúnez, 18  «Даблби»
Международная сеть кофеен родом из России открылась в Барселоне. В ней так же уютно, вкусно готовят кофе и рассказывают о нем гостям. Местным нравятся напитки на основе эспрессо, а туристы чаще заказывают кортадо — классический испанский кофейный напиток. Для их приготовления используют зерна спешалти качества, которые закупают напрямую у фермеров. Благодаря этому у каждой чашки уникальный и невероятный вкус.
Consolat de Mar 47, 08003 Barcelona
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