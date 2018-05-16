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6 знаменитостей, которые отлично готовят
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6 знаменитостей, которые отлично готовят 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Джессика Билл и Джастин Тимберлейк
Эту сладкую парочку мы награждаем вместе — ровно тот редкий случай, когда муж и жена готовят одинаково хорошо. Джессика регулярно делится с подписчиками фотографиями своих творений (особенно круто, как говорят, ей удаются блинчики по утрам), а Джастин во всем помогает жене и запросто справляется с любой кухонной техникой. Оба, кстати, в разное время владели собственными ресторанами!
Тэйлор Свифт
Вот кто может что угодно. И «Грэмми» получать, и благотворительностью заниматься, и пироги вкусные готовить. Тэйлор, и кому же ты такая достанешься?
Мэрайя Кэри
Славится на весь Голливуд своей фирменной пиццей, которую готовит в специальной печи. При этом, судя по фото, Мэрайя совсем не выглядит как отчаянная домохозяйка: шелковое белье — обязательный атрибут любых ее кулинарных подвигов.
Ева Лонгория
Лучшего специалиста по мексиканской кухне среди звезд днем с огнем не сыщешь: у Евы даже есть собственная кулинарная книга с лучшими семейными рецептами. Еще один такос, пожалуйста!
Блейк Лайвли
Несмотря на отличную фигуру, прекрасно разбирается в десертах — и даже училась в парижской школе кулинарного мастерства. Мы мечтаем попробовать капкейки авторства Блейк, которая, впрочем, сама в последнее время сидит на строгой диете (и уже скинула килограммы, набранные во время беременности).
Harper’s Bazaar: последние новости
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