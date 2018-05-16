Ложился в больницу, а попал в ресторан: как кормят больных в японских клиниках

Наши соотечественники привыкли к тому, что в российских больницах еда оставляет желать лучшего: чаще всего невкусно, а о сервировке речь вообще не идет. А в японских больницах еда — настоящее произведение искусства. Ради такого даже хочется на больничной койке полежать.

Источник: Bored Panda

Панкейки.

Пользовательница Imgur с ником jenkinsinjapan родила в больнице города Мито. Еда в клинике привела ее в такой восторг, что она не могла не поделиться фотографиями. В интернете снимки быстро стали популярны, что неудивительно.

«Это была небольшая частная клиника, но затраты в основном были покрыты стандартной страховкой. Я заплатила немного больше, но это была стандартная доплата для большинства больниц в этом районе», — рассказала jenkinsinjapan.

Фотографии, которые девушка выложила в сети, доказывают, что японские больницы находятся всего в паре шагов от того, чтобы стать ресторанами высокого класса. Сервировка блюд стоит отдельного внимания.

Французские тосты.

Паста с морепродуктами.

Ризотто.

Стейк.

Свинина.

Гратен из пасты.