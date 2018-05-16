Что и где едят дальнобойщики

В долгих путешествиях на машине есть один существенный недостаток: порою совершенно непонятно, где и что поесть. Возможности автомобильного холодильника ограничены, детям нужны горячие диетические супы, а взрослым хочется и шашлыка, но заезжать в первое попавшееся придорожное кафе — себя не беречь.

Мы поговорили с несколькими дальнобойщиками, для которых жизнь — это дорога и которые где попало точно есть не станут. И узнали, по каким критериям они выбирают место для обеда и ужина и где смело можно есть шашлык, блинчики с творогом, диетические куриные супы и борщ.

Валерий Войтко , координатор ассоциации «Дальнобойщик», главный редактор «Дальнобойщик Медиа Групп»:«Дальнобойщиков можно поделить на две категории: одни очень неприхотливые в еде люди, другие — крайне привередливые. А дела с едой в пути обстоят так. Если это осень, зима или весна, то, как правило, проще, надежней и вкуснее приготовить обед дома: в дороге не испортится, тем более что все машины оснащены холодильниками. А еще, как правило, в каждой машине есть газовая плитка с баллоном. Рассчитывать на кафешки, которые расположены в Поволжье, на Урале, да даже и в Европейской части России, не всегда получается.

Кафе тоже делятся на два типа. Есть крупные стояночные центры, такие как «Скорость» на питерской трассе перед Тверью или «Визит» перед Нижним Новгородом, которому уже больше двадцати лет. Перед Воронежем на трассе М5 есть такой же крупный центр. Если ехать на Самару, там таких комплексов много с обеих сторон трассы. Это большие стоянки, там и дальнобойщики, и легковые автомобили, и рейсовые автобусы, пассажиров которых надо накормить одновременно, а это по 30–50 человек. Колоссальная проходимость, тысячи людей в сутки. Это даже не кафе, это — постоянный конвейер, фабрика-кухня. Большой ассортимент блюд, все свежее, но из-за количества заметно страдает качество — пища в этих центрах казенная. Это не избушки на курьих ножках у дороги, это целая индустрия, которая продает транспортные услуги, продукты питания и обслуживание. Все, что я сейчас перечислил, — это все одна категория заведений, и в основном они сосредоточены в Европейской части России, где большой грузопоток.

На севере, в Сибири и на Дальнем Востоке все по-другому. Чаще всего там вам на дороге встретится семейный бизнес — маленькая избушка с проходимостью в лучшем случае два-три десятка машин в день. Но там и подход другой, и пища домашняя.

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Если Центральная часть России — это, как правило, усредненное привычное всем меню (супчики, котлеты, сосиски, рис, макароны), то, уезжая за Нижний Новгород или за Ульяновск, вы можете столкнуться с интересной едой. В Татарстане или Башкирии в меню любой мало-мальски приличной кафешки встречается конина. Дальше дорога двигается в сторону Южного Урала, это хашлама, и плов, и манты, и лагман. Если у вас есть время и вы попросите, то вам все это приговят. А если вы спешите — то получите стандартную пиццу из микроволновки.

Дальше от Екатеринбурга, в сторону Новосибирска, чаще встречается грузинская или армянская кухня. От Новосибирска до Красноярска — сибирская, например, пельмени из оленины и медвежатины. От Читы до Владивостока и Хабаровска кормят европейской пищей, но имейте в виду, если там будут предлагать морепродукты — не соглашайтесь, лучше съесть их, когда приедете на место. На тех 500 километрах, что идут от Владивостока до Кавалерово, может быть, встретятся две-три кафешки возле заправок. Но чем дальше в тайгу, тем больше надо рассчитывать на сельские магазины, где можно купить еды, чтобы из нее самому все приготовить. Там нет такого количества машин, держать кафе экономически неэффективно.

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Большой процент россиян, живущих по ту сторону Волги, — мусульмане. Поэтому, оказавшись в тамошних кафе, можно попросить халяльную пищу, которую, как правило, готовят бережней. Именно из-за этого другого, более пристального и строгого подхода к еде, пища в татарских и башкирских кафе может быть безопасней, есть такое общее мнение. Хотя все зависит от совести владельцев кафе, конечно. Но с другой стороны, если там ребятам из Дагестана подсунут не халяльное мясо, то поваров мягко говоря, отметелят. Да, считается, что из-за религиозных норм и малого потока машин, подход к качеству там чуть получше, но иллюзий все равно быть не должно.

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Что касается южного направления, то там, если двигаться по трассе М4, ближе к Ростову отчетливей проявляются национальные кухни. Можно встретить армянскую, грузинскую, русскую с борщом и сметаной, все есть. А еще ближе к Ростову начнут появляться раки, и вот вам мой совет — откажитесь от них, неизвестно где и как их держали, прежде чем приготовить, в какой воде они там гнили.

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В дороге вообще лучше ограничиться бутербродами, кашей, пловом, отбивной — простой едой, структура которой понятна. Кстати, если вот у меня будет выбор, то я предпочту отбивную, чем котлету или сосиски, потому что отбивная — это целый кусок мяса. А вот чего там в котлеты напихали или в самодельные пельмени — неизвестно. Нет уж, говорю, сварите мне из пакета пельменей, заводских. Процентов семьдесят моих коллег предпочитают, так же как и я, отбивную и простой гарнир — рис, гречку, макароны. Даже картофельное пюре брать рискованно. А вот все эти сложные блюда — блинчики, котлетки, хренетки, — сто процентов там внутри будут обрезки, шкура, кожа, хрящи и прочая хрень.

Утолить сильный голод можно на крупных сетевых заправках — там есть сосиски в тесте среднего нормального качества. Но как только речь заходит о маленьких кафе, то тут надо быть очень внимательным, легко травануться.

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На трассе все заточено на максимальное извлечение прибыли из проезжающих людей, давайте называть вещи своими именами. Если это легковушечная стоянка, то там вообще полное раздолье, впаривать можно все что угодно. Человек едет в командировку, проехал мимо этого кафе один раз и больше уже туда не вернется, поэтому накормить его можно чем хочешь. С дальнобойщиками так не пройдет. В тех кафе, которые обслуживают дальнобойщиков, дорожат репутацией. Народ-то у нас солидарный, если где-то кого-то траванули, и это системно, то все, объявляется бойкот — и в течение месяца этот объект разоряется.

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К сожалению, на дороге все так быстро меняется, что давать четких рекомендаций я не могу. Вот, например, от Москвы в сторону Воронежа на границе Липецкой и Воронежской области по левой стороне есть населенный пункт Хлевное, а в нем очень популярное место «Самолет». Там действительно полсамолета вкопано в землю, такой архитектурный изыск. Когда я часто ездил в ту сторону, то завтракал, обедал и ужинал там постоянно, и это было очень здорово. А потом то ли владелец сменился, то ли повар другой пришел, из Воронежа на Москву выезжаю — ну бурда бурдой, после этого я туда заезжать перестал.

Или вот два примера, очень досадных. На трассе Москва — Самара, километров 400 за Рязанью, есть такой поселок Умёт, где были знаменитые уметовские едальни: два-три километра — сплошная череда кафе для проезжающих. Это был очень серьезный бизнес, который зародился там в конце 1980-х, поселок этим жил. Расположен Умёт достаточно удачно, это первая остановка после Москвы или последняя перед Москвой. От клиентов никогда не было отбоя. Но последние пять-семь лет я вижу, что количество этих кафе сократилось кратно. Потому что все дорожает, покупательная способность населения падает, качественная пища теперь стоит в два-три раза больше, а водитель таких денег уже не зарабатывает. В итоге поставщики начали играть на занижении качества продукта, и в Умёте стали готовить откровенно плохо. Из сотен объектов осталось, может быть, всего около десятка. Туда все еще можно приехать, съесть суп и заказать нормальный шашлык, но бизнес всего населенного пункта сильно упал.

Такая же история случилась на питерской трассе: поселок Крестцы на границе Тверской и Новгородской области. Там вдоль дороги на протяжении нескольких километров стояли самовары на дровах, бабульки с пирожками, пончиками и солеными огурцами. Все это процветало в нулевые, а сейчас почти все загнулось, осталось, может быть, десяток мест.

Причин этому несколько. Готовить стали хуже, попытались окультуривать продавцов, переводить их в ранг ИП, а кроме того, на трассах появилось немалое количество достойных мест со стоянками, где можно поставить машину, отстояться по тахографу, съесть суп и поехать дальше. Так что вот эти милые чайники, пирожки и самовары стали экзотикой».

Алексей Озернов:«У меня рейсы максимум

длятся трое суток в обе стороны, поэтому я беру с собой еду из дома, разогреваю

ее на сковородке на плитке. Когда домашняя еда заканчивается, я перехожу на что-то простое: хлеб, паштеты, огурцы и помидоры, в общем, то, что может

пару-тройку дней не портиться. На крайний случай я храню лапшу, картофельное

пюре или овсянку в пакетиках: бывает, загрузка или выгрузка происходят в промзонах, где нет ни кафе ни столовых, до магазинов не добраться, ночь, а свежая

полезная еда съедена.

Я заезжаю только в те придорожные кафе, которые мне рекомендовали мои коллеги с большим опытом езды

по конкретной трассе. Я же в основном езжу по трассе Вологда — Москва или Вологда — Петербург.

Я бы разделил придорожные

кафе на четыре типа. Первые находятся на крупных, всем известных заправках типа «Газпромнефти» «Лукойла» или еще какой-нибудь. Но в таких кафе дальнобойщики

обычно не питаются: дорого, невкусно, продукты там готовятся не на месте, блюда

везутся с каких-то предприятий. Из чего они сделаны, сколько там химии — неизвестно.

Вторые — дорогие кафе и рестораны при мотелях. Там останавливаются люди, которые едут на легковых

машинах в командировки, на симпозиумы или просто туристы. Эти кафе рассчитаны

на денежного клиента. Про них ничего не скажу, я в них не бываю. Дальнобойщики

зарабатывают деньги своим трудом, им никто ничего не оплачивает.

Третья группа — совсем

плохие места в сараях или вагончиках, там часто антисанитария, нет туалета, нет возможности помыть руки, непонятно, в каких условиях еда готовится. В такие

места мы тоже не заезжаем: каждый водитель большегрузного автомобиля понимает,

что желудок надо беречь, чтобы не сидеть потом по кустам или не лежать в больнице в чужом городе. Многие водители всегда

останавливаются в одних и тех же кафе и берут одни и те же проверенные блюда.

Например, одни мои коллеги всегда берут шурпу за 150 р. — горячее, сытное, овощи,

мясо и бульон. Для желудка это полезно. И не экспериментируют с макаронами,

которых можно и дома поесть.

Основная, четвертая

группа — это что-то между совсем плохими забегаловками и дорогими придорожными

мотелями. Это обычные средние кафе. Они обычно расположены на больших стоянках

для дальнобойщиков. Изначально появлялись стоянки, когда еще не было кафе и большого количества заправок. Все водители искали безопасные места, собирались

там группами, ночевали, отдыхали, ели свою еду. Потом в таких местах стали

открываться кафе. И вот эти места ориентированы на нас. Можно полноценно поесть

(салат, суп, второе с мясом или рыбой, кофе или компот) за 250–350 р. Для водителей это приемлемая цена: в среднем суточных мы получаем 500 р. То есть

если у меня рейс двое суток, то мне дают 1000 р. на дорогу — реально на это три раза поесть за двое суток. Хотя бывает работы столько, что ешь всего один раз.

Близ Вологды, на отворотке

к деревне Винниково, есть хорошее придорожное кафе. Оно чистое, уютное, и там всегда свежая еда. И рядом есть стоянка, то есть можно остановиться, никому не мешая на дороге, не нарушая правил. И еще там хороший туалет и есть умывальник, это очень важно. Рядом расположен магазин запчастей, тоже актуально.

После Винниково и до Ярославля я никуда не хожу, а вот после Ярославля, если ехать на Москву, после

деревни Козлово есть стоянка. Туда все заезжают, потому что есть все необходимые условия (стоянка, туалет, умывальник, магазины и так далее) и чистое

кафе. Водители — народ непривередливый, но минимальный комфорт должен быть. Тут можно наесться на 300 р. Я практически везде беру солянку, салат, хлеб.

На окружной дороге около Переславля-Залесского есть кафе, оно у кольца расположено, кольцо там одно, мимо не проедете. Дальше хорошее кафе

«Граф» у деревни Новинцы, оно на всех картах есть. Это кафе хорошее, но дорогое, но рядом большая стоянка, и это удобно. Брать в перечисленных кафе

можно все — еда там простая, свежая, домашняя. А еще красиво

оформлена, посуда без сколов, там и ешь с удовольствием. А бывает, куда-то заедешь, там тарелки битые и суп налит так, что через кромки перетекает. В такое кафе и заезжать не хочется — сразу понятно отношение персонала к клиенту».

Константин Голубцов:«Я езжу из Москвы до Новосибирска, это в лучшем случае 3,5 суток в один конец, или в рейсы покороче — до Екатеринбурга и обратно, например, это 2,5 суток в один конец. Даже в Хабаровск ездил, а это две недели в дороге. Еду обычно беру из дома, ее хватает примерно на сутки. У меня в машине есть плитка, я часто сам готовлю, но пища

получается очень однообразная, а иногда или готовить некогда, или устал и неохота, так что все равно хочется поесть в кафе.

Принцип выбора кафе

такой: по рации спрашиваю у ребят, куда заехать, я же не один на трассе. У каждого свой вкус, конечно, и бывает, мне не нравится то, что насоветовали. Но запросы у всех похожие: домашняя еда и чтобы недорого. 300 рублей — это уже дороговато, даже если это первое, второе и компот. Раньше можно было наесться за 200 рублей, а сейчас борщ где-то стоит

60 рублей, а где-то — 90! Это уже дорого. Бывает, кафешка только открывается, так там дают большие порции за цены необдирающие, заманивают, я считаю, клиента: вот в эти моменты выгодно в них заезжать. Вообще, чем ближе к Москве, тем выше

цены. Еще почему-то цены сравниваются с Москвой около Хабаровска. А приемлемые —

посередке — как раз в районе Новосибирска, Омска, Тюмени.

В Омской области есть

кафе «Три медведя» возле поселка Крутинка, там еще стоянка дальнобойщиков

«Уют». В кафе недорого, на 200 рублей поесть можно, и вся еда вкусная.

Поближе к Москве, во Владимирской области, есть деревня Мячиково, вот там мне нравится больше всего — кормят очень хорошо. Очень вкусные и мягкие там свиные ребрышки. В выходные там очереди! И не только наши: легковые тоже останавливаются.

Шашлык мне нравится в кафе в деревне Львово, это на трассе

M7 в Нижегородской области: куски большие, а мясо мягкое-мягкое.

Около города Воткинск

в Удмуртии есть артезианский источник, туда все за водой заезжают, она чистая и мягкая. Там даже если в душ идешь,

намыливаешься, смываешь — а все равно как мыльный стоишь. Из Перми туда все за водой

ездят. Да и кормят в местных кафе неплохо».

Эдуард Груздов:

«Кафе надо выбирать так: если рядом стоит много фур, то там можно смело обедать и не бояться, что вас отравят. И никогда не надо есть в кафе, возле которых нет машин.

Меню в придорожных кафе стандартное — супы, курица, мясо. При желании даже можно найти диетический куриный суп. Салаты брать не советую: не везде нормально моют овощи, и бывает, что съешь салат и пострадаешь.

Я живу в Санкт-Петербурге и в основном езжу по маршруту Москва — Петербург и Москва — Рига. Если ехать из Петербурга в Москву, то на границе с Новгородской областью, сразу за населенным пунктом Чудово, есть поселок Лесной Бор. Там по обе стороны трассы расположены два кафе. Одно, то, что с левой стороны, называется «Привал»: большое новое здание с гостиницей. В кафе два простых зала, все чисто и цивильно, есть туалет и теплая вода, даже с детьми там часто останавливаются. А то кафе, что находится по правую руку, это скорее забегаловка. Туда едут, чтобы съесть вкусный шашлык. Я сам не ел, но так говорят.

Если ехать дальше в сторону Москвы, то сразу после выезда из населенного пункта Едрово будет большая грузовая стоянка: там и ремонт машин, и мотель, и кафе «Полпути». У нас там стоянка, и я там часто ем. Чисто, хорошо кормят, в меню есть три-четыре вида супа и наименований десять вторых блюд. Много разных гарниров, и даже те, кто сидит на диете, смогут что-то для себя подобрать. Но тут дороже, чем в других кафе на трассе. Кстати, в Едрово два кафе с одним названием, на разных сторонах трассы.

Дальше в сторону Москвы есть населенный пункт Большая Киселенка. Там по левой стороне большое хорошее кафе со стоянкой, но там всегда очень много народу, и из-за этого, например, в ожидании обеда можно просидеть час. Так что лучше в Большую Киселенку заезжать вечером.

Следом, прямо за Тверью, есть населенный пункт Поддубки, возле него на обеих сторонах дороги есть кафе «Пит-стоп» с мотелем и стоянкой. Они там первое место занимает по обслуживанию населения. В «Пит-стопе» можно останавливаться с детьми, там даже есть детские стулья, в кафе чисто и всегда есть теплая вода.

Между Воскресенским и Городней есть большая стоянка «Скорость», где всегда останавливается очень много машин. Там и кавказская кухня, и русская — глаза разбегаются. Это где-то сто с небольшим километров от Москвы.

Где-то в девяноста километрах от Москвы, в районе Клина, слева, рядом с церковью, тоже есть кафе. Названия его не помню, к сожалению, но там безопасно, много фур и всегда свежая еда.

Это что касается трассы Петербург — Москва. А вот если ехать из Риги в Москву, говорят, что неплохо кормят в районе развязки на Великие Луки. Там большая стоянка грузовиков, если ехать по шоссе, пропустить невозможно. Кафе там также расположены и слева, и справа от дороги, и больше всего машин почему-то возле того кафе, что слева.

Возле населенного пункта Кунья есть заправка, стоянка и кафе с обеих сторон дороги, а еще маленький мотель. Тоже всегда полно грузовых машин останавливается.

На границе Псковской и Тверской областей — кафе с заправкой, мотелем и ремонтом машин. Там нет никакого населенного пункта рядом, но проехать мимо не получится: комплекс большой и заметный. Там чисто, пристойно, есть путешественники с детьми.

Мой вам совет: не останавливаться в кафе на заправках, там где гамбургеры и сосиски. Эту еду уже готовой привозят откуда-то, а на стоянках ее только разогревают. К тому же там дорого, бургер и кофе выйдут за 200 рублей. Я бы за эти деньги поел в кафе нормально — и суп, и второе, и компот с плюшкой.

Дорога — это наша жизнь, и владельцы кафе знают, что если они нас хорошо накормят, то мы к ним вернемся. Но если накормят плохо, то мы не пропадем: у дальнобойщиков есть с собой холодильники и плитки, всегда можно приготовить еду самому. Но эти продукты в холодильнике лучше приберечь. Вот был случай, когда три дня стояли на трассе, дорога была перекрыта. Или перед границей тоже иногда застрянешь, а есть-то хочется».

Иван Вовний:«Мне не нравится останавливаться в кафе. У дальнобойщиков в машине стоит такой аппарат, который считывает время в пути. Вот когда этот аппарат выключается на время, тогда мы и останавливаемся. Многие в это время идут на обед, но лично я отдаю предпочтения домашней кухне. Моя жена прекрасно готовит, и я еду в рейс с забитым холодильником.

Но про нормальные кафе тоже расскажу. Я часто езжу в Белоруссию, и, помню, в Дивасах было хорошее кафе «У Алексея». Если ехать из Москвы, за Смоленском, за постом ГАИ , с левой стороны, есть кафе и кемпинг, там тоже пристойно. На 356-м километре той же трассы, перед деревней Каменка, есть кафе «Домашняя кухня», там работают муж с женой Валентин с Антониной. Вот у них действительно как дома и порции здоровые и вкусно, но дорого — рублей 500 оставишь, а так в среднем обед обходится рублей в 300–350. В Ярцево есть кафе «У бабушки» — что десять лет назад, что сейчас меню не меняется, можно есть смело. Перед Лепелем на трассе М3 есть стоянка с тремя кафе, там все проверено — блинчики с творогом готовят очень вкусные, я их беру всегда, еще драники вкусные и рассольник. Белорусская кухня вообще своеобразная, и готовят в белорусских кафе получше, чем в России. Поэтому если вы едете в этом направлении и у вас есть выбор, то мой вам совет: лучше искать кафе в Белоруссии.

Есть мнение, что если возле кафе стоит много фур, то там нормально кормят. Да, это так. Но есть и обратное наблюдение. Между Владимиром и Нижним Новгородом я чисто случайно как-то зашел в магазин запчастей, смотрю — рядом кафе, которым владеют частники из Казахстана. Я остался доволен их кухней, хотя возле кафе не было ни одной машины. Думал сначала — зайду, выпью кофе и съем булочку, а оказалось, хорошая еда. С улицы это кафе такое убогое, а внутри чисто, аккуратно, пять столиков, и муж с женой сами готовят. Правда, хоть убейте, название деревни не помню».

Дмитрий Живернюк:«Я часто езжу в Сибирь. Это долгий маршрут, и я ориентируюсь на нем так: если прямо много фур рядом стоит, значит, есть можно. Чаще всего эти кафе можно встретить на подъезде к развилкам или населенным пунктам. Второй критерий — запах: если пахнет горелым маслом, лучше уходить. Третий критерий — чистота в туалете. В общем, стоит вести себя как в передаче «Ревизорро», так что иногда, проверив, уезжаешь голодным. Ну я и привередливый еще. У меня всегда с собой есть военный сухой паек и что-нибудь к чаю, так что всерьез голодным я не останусь.

Я вот недавно был на трассе Р255, она же М53 «Сибирь», на участке от Красноярска до Канска, давайте вспомню, что там есть. Если ехать в сторону Иркутска, то слева на дороге будет комплекс «Медвежий угол», это 879-й километр. Там ресторан с баром, столовая, душ, баня, охраняемая стоянка и магазин с автозапчастями. На 891-м километре, где поворот на Тертеж, есть два пристойных кафе по правой стороне. На 930-м километре, на повороте на Уяр, есть АЗС, а при ней столовая. На 932-м километре, на повороте на Ольгино, есть кафе «Байкал» и нормальных несколько закусочных. Справа на 980-м километре есть «Малая Жмеринка», там тоже можно спокойно есть. Дальше, по левой стороне на Иркутск, на 909-м километре, есть автодорожная сеть «Техас» — и кормят хорошо, и есть душ, туалет и охраняемая парковка. Еще есть кафе на перекрестке Рыбное-Агинское, перед круговым движением, и в селе Новопятницкое.

И вот помню еще в Крутинке, это Омская область, трасса «Иртыш», есть известное кафе «Уют». Работает кафе круглосуточно, и там большой выбор блюд, причем они их не греют, а сразу готовят тут же. Поток посетителей позволяет еде не застаиваться».

Виктор Бачков:«Я часто езжу по трассе «Дон», она же М4. Сейчас расскажу, где и что там можно есть. В районе 170-го километра, возле населенного пункта Венев, с левой стороны, будет маленькая кафешечка, не помню, как называется, — очень вкусно готовят, все там замечательно, обед обойдется в 250–300 рублей.

Двигаемся дальше по Тульской области: слева будет большой стояночный комплекс «Рябинушка» для дальнобойщиков с ремонтной мастерской, гостиницей и столовой. Не удивляйтесь, что слева: туда можно подъехать, есть разворот. В «Рябинушке» всегда полно народу — и дальнобойщиков, и пассажиров туристических автобусов, и тех, кто едет с семьями на юг. Там большая столовая, демократичные цены, и никто из моих знакомых ни разу в этой столовой не отравился. Имейте в виду, что раньше «Рябинушка» находилась в другом месте, но когда перестроили трассу, ее перенесли сюда. Ценник там поменьше: полный обед будет стоить около 180–200 рублей.

Едем дальше. Липецкая область, объездная платная дорога города Задонска. Перед съездом с платной дороги, справа, будет стоянка, где есть и гостиница, и штук десять разных кафешек на четыре-пять столов. Названий не помню, но в двух-трех я там ел, кормят неплохо, и ценник демократичный.

Километров через пять после этого места слева будет старое и очень известное кафе «Самолет». Там стоит настоящий самолет с крыльями и пропеллером, а сбоку к нему пристроено кафе, да там даже два кафе, на самом деле. Там большая стоянка, сельскохозяйственный рынок, где местные торгуют своими продуктами — салом, мясом, яйцами и прочими.

Чуть дальше от «Самолета», как только въезжаете в Воронежскую область, опять же по левой стороне, перед Князево, будет большая стоянка с кафе, туалетом и душем. Кафе называется «Домашняя кухня». И там же, чуть подальше, тоже есть сельскохозяйственный рынок. Я там давно закупаюсь у одной женщины, которая продает домашнюю колбасу, копченое сало, соленья, домашние яйца, хлеб выпекают, очень все вкусно. Я и себе беру сало с колбасой, и друзьям вожу, сделано все здорово и цена такая, какой в Москве не найти.

Где-то на 640–650-м километре, перед въездом в населенный пункт Лосево, справа, будет гостиница с одиночными домиками и кафе «Вареничная», где готовят замечательные вареники и пельмени по приемлемым ценам.

Ростовская область, 770-й километр: слева кафе, там тоже хорошо.

После Каменска-Шахтинского, на 938-м километре, известный стояночный комплекс — много кафе вдоль дороги, я в одном из них уже лет пять кормлюсь, называется «Армавир». Хозяйки местные — очень приветливые дамы, и с собой дадут, если надо. И кухня, и общение, все вместе.

В Ростовской области и Краснодарском крае встречаются на пути также столовые с подносами и с комплексными обедами — очень удобно, когда едешь с семьей. В станице Кущевская, например, такая столовая есть.

И вот последнее, наверное: километров за 100 до Краснодара, с левой стороны, есть четыре-пять кафешек с домашней кухней и шашлычной. Там неплохая кухня и новый ремонт.

Чем ближе к югу, тем необычнее меню. Я вам скажу, что есть большая разница между борщом в Тульской области и борщом в Краснодарской области: кубанский борщ светлее нашего и больше напоминает щи. Ближе к Ростову в кафе все чаще встречается уха из свежей рыбы. Если в Тульской, Липецкой и Воронежской в основном кормят котлетками, то в Ростовской уже больше шашлыки, местные пельмени. С гастрономической точки зрения — интересный маршрут».