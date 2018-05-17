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К гостям ресторана приплыла огромная акула
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К гостям ресторана приплыла огромная акула 

News.ru 6 часов назад
Люди, проводящие отпуск на средиземноморском побережье испанской Малаги наблюдали огромную акулу, возле пляжа.
Кадры были сняты на пляже La Cepa в Фуэрхироле с открытой террасы ресторана.
Длина морской хищницы, предположительно это была синяя акулы, составляла три метра.
Синяя акула или мокой обитает в прохладной воде и не нуждается в тропических широтах. Является потенциально опасной для людей, официально зарегистрировано более 50 случаев нападения. Самый нашумевший — это нападение стаи синих акул на мигрантов, терпящих бедствие в Средиземном море у берегов Ливии, инцидент унёс жизни более 30 человек.
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