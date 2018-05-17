К гостям ресторана приплыла огромная акула

Люди, проводящие отпуск на средиземноморском побережье испанской Малаги наблюдали огромную акулу, возле пляжа.

Кадры были сняты на пляже La Cepa в Фуэрхироле с открытой террасы ресторана.

Длина морской хищницы, предположительно это была синяя акулы, составляла три метра.

Синяя акула или мокой обитает в прохладной воде и не нуждается в тропических широтах. Является потенциально опасной для людей, официально зарегистрировано более 50 случаев нападения. Самый нашумевший — это нападение стаи синих акул на мигрантов, терпящих бедствие в Средиземном море у берегов Ливии, инцидент унёс жизни более 30 человек.