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В «Авиапарке» открылся фуд-холл Mark Eat
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В «Авиапарке» открылся фуд-холл Mark Eat 

Kitchenmag 4 часа назад
Фото: Kitchenmag
В торгово-развлекательном центре «Авиапарк» на северо-западе Москвы появился новый арендатор — гастрономическое пространство под брендом MARK Eat, пишет malls.ru.
MARK eat, сочетающий формат маркета еды с авторской кухней по доступным ценам, расположится на площади около 600 квадратных метров на четвертом этаже торгового центра. В числе арендаторов нового гастрономического пространства заявлены «Фамили Фарм бургер» кооператива ЛавкаЛавка, «RUSTIC napoli pizza» от основателей «Солянки» и «Лебединого озера», проект «Much More» рестораторов Сергея Марушкина и Екатерины Шенгерской, корейское бистро от резидентов Даниловского рынка, корнер веганской кухни проекта «Вкус & Цвет» и другие проекты — всего девять арендаторов.
Средний чек: 700 рублей Адрес: Ходынский б-р, 4
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