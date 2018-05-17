На Ульяновском спуске открылся дэнс-бар на Волге под открытым небом

Свежий воздух, ни с чем не сравнимый вид на Волгу, напитки, вкусная еда и танцы: что еще летом нужно для счастья? В мае на месте старого лаундж-бара BoatHouse открылось новое место: терраса-бар Beluga na Volge. Но сразу успокоим завсегдатаев этого заведения: концепция заведения кардинально не изменилась. Вечером здесь по-прежнему можно выпить и потанцевать на открытом воздухе под зажигательную музыку, а днем позагорать на лежаке, потягивая прохладный домашний лимонад или коктейль.

Новую «Белугу» можно разделить на три зоны. В центральной под большим навесом располагается бар и удобные столики близ парапета с видом на Волгу. Впрочем посидеть здесь можно и за барной стойкой — если народу не много. Дальше — зона под открытым небом. Именно тут днем любой желающий может позагорать на лежаках со всеми удобствами. К слову, Beluga — пока единственное место в Самаре, где уже сейчас можно искупаться на свежем воздухе. Тут есть небольшой бассейн, а вместе с ним кабинки для переодевания и, само собой, душ. А еще здесь есть уютная VIP-зона с мягкими диванчиками и лежаками.

Уже сейчас на открытой веранде, вечерами народ лежаках может наслаждаться ароматными паровыми коктейлями на или посидеть на парапете за барной стойкой, любуясь закатом. А ближе к ночи начинается самая жара — места для танцев здесь достаточно. Впрочем, пространства хватает не только для того, чтобы потанцевать: по утрам на террасе под открытым небом занимаются спортсмены. Несколько раз в неделю на территории «Белуги» собираются самарцы на занятия по kangoo-джампингу. Это новый модный вид фитнеса в ботинках на упругих пружинах. Кроме того, во второй половине мая на открытой веранде планируют проводить занятия по кроссфиту. В эти дни бар будет открываться пораньше.

Наконец, перед самым входом на террасу есть еще одна небольшая зона со столиками под открытым небом. Тут можно посидеть поодаль от громкой музыки и пообщаться с друзьями, а также вкусно поесть. Благо меню нового заведения очень разнообразно, есть шашлык, бургеры, горячие и холодные закуски. Также можно заказать пасту или что-то из обеденного меню: салаты, супы, и т. д.

В самом баре Beluga na Volge мероприятия будут проводиться каждые выходные. В будни бар работает с 12:00 до 00:00, а по пятницам и субботам под бодрые биты диджеев — до победного. Ближайшая танцевальная тусовка ожидается в пятницу, 18 мая. В «Белуге» отыграет DJ Jon — очень техничный и артистичный музыкант, который входит в сотню лучших ди-джеев России.

В терраса-баре Beluga na Volge обновилось барное меню: появилось больше коктейлей, вин разных сортов и разной ценовой категории и, конечно, осталось родное самарское пенное, которое производят буквально под боком на Жигулевском пивзаводе. Цены на меню демократичные. К примеру, карбонару можно заказать за 320 рублей, шашлык из свинины — за 480 рублей, а крылышки на мангале — за 290 рублей. Кстати, шеф-повар сказал нам по-секрету, что кухня и бар вскоре будут обновляться.

Beluga открылась буквально на днях, но народ уже идет: кто позагорать, кто потанцевать, а кто на занятия спортом. Но основной наплыв туристов здесь ожидают на время Чемпионата мира по футболу. На некоторые даты бар уже забронировали под ключ иностранные болельщики. К слову, в дни проведения матчей футбол здесь можно будет посмотреть на большом экране.

Ну, а на днях на Ульяновском спуске также открывается и ресторан-дебаркадер Beluga. Здесь можно будет поужинать в изысканной романтичной обстановке, в том числе под открытым небом. Кстати, от пристани, на которой расположен ресторан, как и от речпорта будут отправляться прогулочные экскурсионные рейсы теплоходов «Москва». Маршрут и стоимость те же — 700 рублей для взрослых, 350 — для детей. Прогулка длится 1,5 часа, на теплоходе будет работать бар и кухня.