Шаверму с корюшкой, буайабес и бутерброд с морским чертом предложат гостям «Рыбной недели»

Столичные рестораторы угостят гостей фестиваля «Рыбная неделя» морскими деликатесами. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» пройдет в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители смогут приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, а еще — попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов. В меню — пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее», — сказали в оргкомитете.

Так, на площади Революции в шале ресторана Boston Seafood & Bar гостей удивят копчеными креветками на льду, рядом, в шале Мумий Тролль Music Bar — приготовят краба на гриле. В шале ресторана «Абрамов» в меню появится шаверма по-питерски с корюшкой, панини с подкопченной черноморской скумбрией, ролл с сахалинскими креветками, пшеничная тортилья с семгой, творожным сыром и шпинатом, а также расстегай с судаком. На переходе от площади Революции к Манежной в ресторане La Mare будут подавать пожарские котлеты из пяти видов рыбы. Там же гостям предложат попробовать знаменитый рыбный суп буайабес.

В оргкомитете добавили, что в Климентовском пер. гастробар «Раковая на Тишинке» посетителям предложат свежих раков. Вареных раков, приготовленных по традиционному рецепту (с укропом и душистым перцем) можно будет попробовать и в ресторане Fish&Chips на Тверской площади. А еще здесь будут подавать рыбную окрошку с филе судака, жареную корюшку, фишбургер с треской, и, конечно же, фирменное блюдо, фиш энд чипс (филе судака в хрустящем кляре с гарниром из жареного картофеля).

В меню ресторана «Песнь моряка» — суп том-ям и уха из осетра, свежие мидии с разными соусами, гигантские креветки-гриль, командорские кальмары. Отведать вкусные блюда из свежих морских продуктов можно будет на ул. Профсоюзная 41. В ресторане «Морской черт», который тоже откроется на площадке «Рыбной недели» на ул. Профсоюзная можно попробовать рыбу с одноименным названием. По вкусу она напоминает знаменитое фуа-гра. Здесь же, в шале ресторана «Амм… кафе», гостям предложат наваристую уху с лососем по-московски, космический бургер с треской под маринадом и лепешку с форшмаком.

«Для тех, кто захочет и сам приготовить блюда из рыбы и морепродуктов, на фестивальных площадках откроется большой рыбный рынок и более 100 торговых шале на прилавках которых посетители найдут свежую, замороженную, копченую, соленую, консервированную и вяленую рыбу, а также крабов, креветки, устриц и самые разнообразные рыбные полуфабрикаты», — напомнили в оргкомитете.