Ресторан Nofar: самая красивая летняя веранда

Погода наладилась, так что советуем не сидеть в душных залах, а выбирать рестораны, у которых есть столики на улице. И самая красивая веранда, пожалуй, у Nofar (ресторан со средиземноморской кухней).

Оформление вдохновлено восточным колоритом — яркие цвета, живые растения, а по вечерам здесь зажигают свечи. Даже страшно представить, сколько фотографий для Instagram можно сделать!

Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр. 3 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/restoran-nofar-samaya-krasivaya-letnyaya-veranda/