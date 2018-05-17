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Ресторан Nofar: самая красивая летняя веранда
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Ресторан Nofar: самая красивая летняя веранда 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Погода наладилась, так что советуем не сидеть в душных залах, а выбирать рестораны, у которых есть столики на улице. И самая красивая веранда, пожалуй, у Nofar (ресторан со средиземноморской кухней).
Оформление вдохновлено восточным колоритом — яркие цвета, живые растения, а по вечерам здесь зажигают свечи. Даже страшно представить, сколько фотографий для Instagram можно сделать!
Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр. 3  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/restoran-nofar-samaya-krasivaya-letnyaya-veranda/
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