Появилась вакансия тайного «выпивохи» для баров

Большая текучка в заведениях Москвы и Петербурга вынудила компанию iDrink нанять специального человека, который будет регулярно посещать бары и рестораны, подключенные к приложению, чтобы контролировать качество обслуживания и коктейлей. Об этом телеканалу «360» рассказала директор по маркетингу компании iDrink Анна Логиновская

Она пояснила, что такой сотрудник — острая необходимость и в компании давно нуждаются в таком человеке. Не смотря на то, что сеть проводит тренинги для персонала подключенных заведений, ротация происходит слишком быстро и незаметно качество может упасть.

Анна отметила, что работа — довольно серьезная. Команда приложения первая испытала ее на себе, ведь с запуска проекта тестировать бары и кофейни приходилось им самим.

«Вакансия выглядит смешно, но на самом деле она достаточно серьезная. Не каждый сможет выпить по 20 алкогольных и безалкогольных напитков за день, а на следующий продолжить в том же духе. Это достаточно серьезная нагрузка»,

— отметила Логиновская.

За два часа с момента размещения вакансии на нее откликнулось 100 человек. На собеседовании соискателям дадут тестовое задание, правда в iDrink еще не решили какое.

«Видимо, в нашем присутствии выпить 20 коктейлей, а потом заполнить файл Excel»,

— смеется Анна.

В действительности, компания ищет совершеннолетних кандидатов, без постоянного места работы и, желательно, не обремененных семьей, ведь работа предполагает командировки на 7-10 дней между Москвой и Санкт-Петербургом. Зарплата — 85 тысяч без налогов, а так же оплата медицинской страховки.

По словам Логиновской, одному человеку может быть тяжело при такой нагрузке. В таком случае, компания наймет троих «контролеров»: одного для Петербурга и двоих — в столицу.