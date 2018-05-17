Ещё
Появилась вакансия тайного «выпивохи» для баров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Появилась вакансия тайного «выпивохи» для баров 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Большая текучка в заведениях Москвы и Петербурга вынудила компанию iDrink нанять специального человека, который будет регулярно посещать бары и рестораны, подключенные к приложению, чтобы контролировать качество обслуживания и коктейлей. Об этом телеканалу «360» рассказала директор по маркетингу компании iDrink Анна Логиновская
Она пояснила, что такой сотрудник — острая необходимость и в компании давно нуждаются в таком человеке. Не смотря на то, что сеть проводит тренинги для персонала подключенных заведений, ротация происходит слишком быстро и незаметно качество может упасть.
Анна отметила, что работа — довольно серьезная. Команда приложения первая испытала ее на себе, ведь с запуска проекта тестировать бары и кофейни приходилось им самим.
«Вакансия выглядит смешно, но на самом деле она достаточно серьезная. Не каждый сможет выпить по 20 алкогольных и безалкогольных напитков за день, а на следующий продолжить в том же духе. Это достаточно серьезная нагрузка»,
— отметила Логиновская.
За два часа с момента размещения вакансии на нее откликнулось 100 человек. На собеседовании соискателям дадут тестовое задание, правда в iDrink еще не решили какое.
«Видимо, в нашем присутствии выпить 20 коктейлей, а потом заполнить файл Excel»,
— смеется Анна.
В действительности, компания ищет совершеннолетних кандидатов, без постоянного места работы и, желательно, не обремененных семьей, ведь работа предполагает командировки на 7-10 дней между Москвой и Санкт-Петербургом. Зарплата — 85 тысяч без налогов, а так же оплата медицинской страховки.
По словам Логиновской, одному человеку может быть тяжело при такой нагрузке. В таком случае, компания наймет троих «контролеров»: одного для Петербурга и двоих — в столицу.
360tv.ru: последние новости
Еду на вынос запретили продавать в Венеции Дегустаторы выберут лучшее российское вино 2018 года в Геленджике Третий международный форум SkyService 2018 стартовал в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире1
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу8
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение