Дегустаторы выберут лучшее российское вино 2018 года в Геленджике

Первый независимый международный конкурс российских вин Russian Wines Competition пройдет 25‐27 мая в Геленджике. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Вина продегустируют девять экспертов из восьми стран мира: Венгрии, Германии, Греции, Нидерландов, России, Франции, Чехии и Швеции. Им предстоит оценить вкусовые качества более 180 российских вин.

На соревнованиях представят четыре категории этого алкогольного напитка: игристые вина, вина, изготовленные резервуарным и традиционным методами, тихие белые вина, а также тихие красные вина.

Дегустаторы начислят баллы по 100-бальной шкале. Для этого им предложат воспользоваться специализированной электронной программой VinAgora International Wine Competition Evaluation Software. Во время дегустации эксперты не будут знать, вино какой марки они пробуют.

Победителю конкурса присвоят титул «Лучшее Российское Вино в 2018 году по версии Russian Wines Competition».

Отмечается, что одну из задач соревнования организаторы видят в распространении экспертных мнений в мировом винном сообществе об отечественных напитках.

Лучшие винодельни Краснодарского края поборолись за присвоение товарного знака «Вина Кубани — гордость России». Свои товары на конкурс представили около 15 предприятий.