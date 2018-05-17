Для баров Москвы и Санкт-Петербурга ищут «тайного тусовщика»

Создатели приложения, представляющего собой агрегатор комплиментов в барах и ресторанах, открыли вакансию тайного тусовщика. Как сообщает телеканал «360», компания собирается взять на работу человека, который будет регулярным посетителем баров и ресторанов, работающих с этим приложением. Там ему предстоит отслеживать качество коктейлей и обслуживания.

Отмечается, что соискателю необходимо адекватно оценивать свои возможности: «не каждый сможет выпить по 20 алкогольных и безалкогольных напитков за день, а на следующий продолжить в том же духе».

Будущему сотруднику компании придется каждый день посещать не менее десятка баров, кафе и ресторанов, выпивая в каждом из них бесплатный напиток под видом обычного посетителя. В конце дня ему предстоит составлять отчеты о посещении каждого заведения.

Добавим, претендовать на получение этой работы смогут совершеннолетние кандидаты, без постоянного места работы. Заработная плата составит 85 тысяч рублей в месяц, сотрудник может рассчитывать и на оплату полиса ДМС ввиду вредности работы.