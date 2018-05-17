Ещё
Для баров Москвы и Санкт-Петербурга ищут «тайного тусовщика»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Для баров Москвы и Санкт-Петербурга ищут «тайного тусовщика» 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Создатели приложения, представляющего собой агрегатор комплиментов в барах и ресторанах, открыли вакансию тайного тусовщика. Как сообщает телеканал «360», компания собирается взять на работу человека, который будет регулярным посетителем баров и ресторанов, работающих с этим приложением. Там ему предстоит отслеживать качество коктейлей и обслуживания.
Отмечается, что соискателю необходимо адекватно оценивать свои возможности: «не каждый сможет выпить по 20 алкогольных и безалкогольных напитков за день, а на следующий продолжить в том же духе».
Будущему сотруднику компании придется каждый день посещать не менее десятка баров, кафе и ресторанов, выпивая в каждом из них бесплатный напиток под видом обычного посетителя. В конце дня ему предстоит составлять отчеты о посещении каждого заведения.
Добавим, претендовать на получение этой работы смогут совершеннолетние кандидаты, без постоянного места работы. Заработная плата составит 85 тысяч рублей в месяц, сотрудник может рассчитывать и на оплату полиса ДМС ввиду вредности работы.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Участие в форуме SKYSERVICE 2018 в Москве принимают около 40 авиакомпаний «Звездные экскурсии» проведут по ночному Музею Победы Азнавура перевезут из больницы Петербурга на лечение в Париж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире1
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу8
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение