Во Владивостоке сезон мидий: горожане и туристы съели полторы тонны моллюсков

Самая народная и доступная ракушка Японского моря, мидии, есть даже на метровой глубине практически в любой бухте Приморья. Поодиночке и колониями они встречаются на подводных камнях, песчаном дне, даже сваях пирсов.

В мае, перед нерестом, мидия набрала максимальный вес. Ракушка заполнена мясом, поэтому самое время ее добывать. Однако во Владивостоке в мае море прогрелось только до 8 градусов, поэтому без специального снаряжения, за мидией долго не поныряешь.

Для того, чтобы набрать свежих моллюсков, нужны только теплый гидрокостюм, маска и ласты. На морской ферме, где выращивают мидий, урожай собирают без остановок от рассвета до заката. Плавучие комбайны вытягивают облепленные ракушкой канаты. Тут же отделяют одну от другой и моют. Уже завтра их подадут в ресторанах Владивостока. Эта неделя во Владивостоке объявлена фестивалем мидий.

«У рестораторов есть четкое тех задание — что, условно говоря, тазик мидий, то есть 500 граммов, достаточно большая порция, должна стоить 300 рублей. В каком виде эти мидии подавать — каждый шеф решает на свое усмотрение», — пояснила организатор фестиваля Татьяна Заречнева.

Во Владивостоке мидии тушат в вине, подают в сливочном соусе, готовят салаты или суп — существует сотни рецептов. В кофейне на Набережной Владивостока из мидий ухитрились даже печенье сделать: те же полкило моллюсков, соблюдая условия фестиваля, сушат и добавляют в тесто.

Звездный час скромной мидии наступил в городе, так, с детства знакомую ракушку приморцы благодаря фестивалю распробовали заново.

«Как выяснилось, всем она нужна. Никто не думал, ни гадал, что такой простой, казалось бы, для нас здесь продукт, что он будет здесь таким безумным спросом пользоваться. Причем, не столько даже среди туристов, сколько гостей города русскоязычных и местных жителей», — рассказала управляющий ресторана Анна Тюжина.

Во Владивостоке уже съели полторы тонны мидии, и требуют добавки. Организаторы обещают повторить этот праздник живота уже августе — перед следующим нерестом ракушки.