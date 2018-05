В американском ресторане появилось фирменное блюдо Овечкина. Фото

Посетители ресторана Mamma Lucia стали заказывать блюдо нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина . Они так и просят официанта: «Можно ли попробовать блюдо Овечкина».

Российский форвард любит макароны с сыром и грибами, итальянский хлеб, а также разные виды соусов, специально приготовленные для него. Именно это высококалорийное блюдо предпочитает хоккеист, пока идет полуфинальная серия Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (2-1 в серии).

'Can I have the Ovi meal?' Customers have started asking for Alex Ovechkin's regular chicken parm order at Mamma Lucia. Ovechkin seems to be a big fan of the mushroom marsala sauce https://t.co/jQ41mLgzjG pic.twitter.com/dwt85g1URL

— Scott Allen (@ScottSAllen) 17 мая 2018 г.