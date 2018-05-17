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Кремлевский шеф-повар Виктор Беляев раскрыл в Самаре секреты высокой кухни
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Кремлевский шеф-повар Виктор Беляев раскрыл в Самаре секреты высокой кухни 

ТРК Губерния 23 минуты назад
30 лет он готовил для кремлевской элиты и первых лиц государства. Сегодня Виктор Беляев раскрывает секреты высокой кухни в Самаре. В городе гость пробудет два дня. Встретится со студентами колледжа сервисных технологий и дизайна и даст мастер-класс.
Виктор Беляев в Самаре в шестой раз. Первый был в 1975 году прошлого века. Тогда Куйбышевскую область посетил Леонид Брежнев. В еде главы Советского Союза и российского государства неприхотливы, вспоминает шеф-повар. К примеру, Владимир Путин любит обычное мороженое. Сейчас Виктор Беляев запустил проект «Тайны кремлевской кухни», где делится своими секретами. Все для того, чтобы вернуть популярность национальной кухне.
Виктор Беляев привез в Самару не только рецепты. Он открыл в городе отделение национальной ассоциации кулинаров. В ближайшее время в Самаре планируется открыть филиал национальной кулинарной академии.
Виктор Беляев отмечает, что в Самаре уровень кулинарного искусства очень высок. Профессия крайне востребована. Особенно в преддверии чемпионата мира по футболу. Спрос хоть и большой, но специалистов все равно не хватает. Самый острый дефицит — пекарей и кулинаров.
Мастер-класс от Виктора Беляева пройдет завтра. Будет много кулинарных финтов, которые потом студенты применяют на чемпионате профмастерства «Молодые профессионалы».
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