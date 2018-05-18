От простеньких до роскошных: обзор первых летних веранд Екатеринбурга

Весна еще не закончилась, а уральцам уже не терпится воспользоваться преимуществами теплой погоды. Кто его знает, насколько малоснежным будет очередное лето, время выходить на улицу и ловить каждую минуту солнечного тепла. Кафе и рестораны города активно строят летние веранды, а некоторые уже успели их открыть.

Корреспондент E1.RU отыскал и оценил действующие веранды в центре Екатеринбурга. Наши находки мы нанесли на карту, чтобы читатели могли выбрать место, где можно выпить кофе или съесть бизнес-ланч на свежем воздухе.

Расскажем о верандах немного подробнее.

Bukowski Grill

Ресторан на Карла Либкнехта приготовил для гостей большую площадку со столиками неподалеку от входа. На милость погоды здесь целиком и полностью не полагаются, гостей будут греть специальными приборами и, конечно, пледами. Для тех, кто не в курсе, в Bukowski ходят в основном для того, чтобы поесть мяса. «Роллов нет, пиццы нет, плова нет, пельменей нет», — предупреждают в ресторане.

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 32 «Бургер Кинг»

У ресторанов этой сети традиционно есть уличные столики. Уже сейчас бургеры и картошку фри можно поглощать на открытом воздухе около точек в Рубине и на пересечении Малышева с Вайнера. Здесь все лаконично и просто — только столы, только скамейки и красные навесы, только самообслуживание.

Адреса: ул. Малышева, 36 и ул. Малышева, 44 Рестораны «Мытного двора»

Целая грядка заведений общепита устроилась в здании с просторной верандой. Едва наступила хорошая погода, рестораны один за другим начали открывать свои летние залы. Ожидается, что к выходным в «Мытном дворе» не останется ни одной не действующей веранды. Вот в каком состоянии мы обнаружили их во вторник 15 мая.

Адрес: ул. 8 Марта, 8д «Французский пекарь» на Ленина

Еще одну веранду сети мы нашли на главном проспекте города. Этот летник выглядит совсем иначе. Здесь не просто уличные столики, а настоящий зал с зонами для приватных ланчей и ужинов в уютной атмосфере, которую создают плетеная мебель, пластинки и другие милые детали.

Совсем рядом с «Мытным двором» — еще один ресторан с уличными столиками. Мы застали здесь больше пернатых посетителей, чем людей: голуби оценили летнюю веранду и крошки булочек с кунжутом, которые оставили для них специально.

Адрес: ул. 8 Марта, 8в «Пельмени клаб»

Здесь мы обнаружили пример самого отчаянного желания заведения обзавестись летней верандой при полном отсутствии такой возможности. Действительно, если очень хочется поглощать пельмени на солнышке, ничего не помешает. Простая скамейка и бочка вместо столика — суровый антураж для поглощения традиционной уральской еды.

Адрес: ул. Красноармейская, 2 «Дом печати»

К выходным заработает веранда во дворике на Ленина — Тургенева. На неделе работа здесь была в самом разгаре, поэтому нам не удалось понять, как будет выглядеть летник «Дома печати». Внимание привлекли только чугунные основания ножных швейных машин советского образца. Что это будет? Ноги уличных столиков? Полочки для зонтиков? Скоро увидим.

Адрес: ул. Ленина, 49 «Хмели-Сунели»

Самую шикарную веранду мы обнаружили у грузинского ресторана «Хмели-Сунели» на проспекте Ленина. Это место так и называется «Веранда счастья». И не удивительно, внутри оказалось столько красоты… На веранде множество милых предметов — птичьи клетки, скворечники, чугунные люстры-канделябры, ковры, плетеные корзины, статуэтки… Прямо в зале тут и там — стволы деревьев, которым никто не мешает расти. На веранде установлены обогревательные приборы. Рядом есть небольшая детская площадка, а скоро появится и теннисный стол.

Адрес: пр. Ленина, 69 / 10 «Большие тарелки»

Отдельный зал под открытым небом отгородили на проспекте Ленина Большие тарелки. Обстановка здесь простая и симпатичная. Хотя в окружающем Екатеринбурге травы и листьев еще почти не видно, на веранде кафе зеленеют деревца.

Адрес: пр. Ленина, 99 «А ты где?»

Веранда бургерной на Ленина — Гагарина начисто лишена стыдливости. Посетители просто приходят сюда, садятся за столики у электрических грелок и, капая мясным соком, поедают бургеры, пока прохожие ощупывают их завистливыми взглядами.

Адрес: ул. Гагарина, 16 Это все летние веранды, которые мы нашли, но каждый день в Екатеринбурге открываются всё новые. Знаете хорошее местечко, где можно перекусить и отдохнуть на улице? Напишите о нём нам, чтобы мы нанесли заведение на карту.