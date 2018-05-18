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Петербургские бары обяжут повесить таблички «18+»
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Петербургские бары обяжут повесить таблички «18+» 

Особое блюдо 5 часов назад
Фото: Особое блюдо
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили в первом чтении законопроект, согласно которому бары Северной столицы обяжут повесить таблички «18+»
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили в первом чтении законопроект, согласно которому бары Северной столицы обяжут повесить таблички «18+».
Таким образом парламентарии стремятся не только запретить вход в питейные заведения — бары, рюмочные, пивные рестораны — несовершеннолетним, но и в магазины для взрослых.
«В ночное время подросткам нельзя находиться без присмотра в интернет-клубах, ночных заведениях и саунах. Предприниматели должны предупреждать об этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана», — цитирует «Фонтанка.ру» автора инициативы, депутата Александра Тетердинко.
За отказ повесить табличку рестораторов и бизнесменов планируют наказывать штрафами от 3 до 5 тыс. руб. — для ИП, от 10 до 15 тыс. руб. — для юрлиц.
Фото: Pixabay/geralt
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