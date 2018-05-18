Десерты из меню «Титаника» и профитроли Джека Воробья научат готовить на фестивале «Рыбная неделя»

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Каша Крузенштерна , зразы «Адмирал Нельсон» и профитроли Джека Воробья: все это можно будет научиться готовить, а после и съесть, на театрализованных кулинарных мастер-классах, которые пройдут на Тверской площади в рамках фестиваля «Рыбная неделя». За 11 дней фестиваля жители и гости столицы смогут освоить 13 рецептов. Тема мастер-классов — книги и фильмы о путешествиях. Каждый день в павильоне «Кухня» на Тверской площади гостей фестиваля «Рыбная неделя» будут ждать повара, которые не только научат готовить изысканные десерты и основные блюда, но и прочитают отрывки из книг о путешествиях и даже из воспоминаний пассажиров «Титаника», — сказали в оргкомитете.

Так, в рамках мастер-классов участники приготовят и попробуют традиционные «Морские галеты» которые упоминал Роберт Стивенсон в романе «Остров Сокровищ». Также гостей фестиваля научат готовить «куриный карри» из «Морского договора» Конана Дойла. Повара также поделятся рецептом хлеба Робинзона Крузо, который упомянул в своем произведении Даниель Дефо.

В меню мастер-классов любимое блюдо мореплавателя Ивана Крузенштерна — рисовая каша с кокосовым молоком, а также зразы «Адмирал Нельсон» и макароны по-флотски.

«У морской романтики вкус ананаса. По крайней мере, так считал легендарный норвежский исследователь Тур Хейердал. В каждое свое морское путешествие он обязательно брал консервированные ананасы. Они были приготовлены по особому рецепту, которым повара с радостью поделятся на мастер-классе. Помимо этого, гости узнают, как археологу удавалось совершать масштабные переправы через океан на ветхом плоту, как Т. Хейердал сооружал суда по старинным проектам. Ананасы — не единственное сладкое блюдо в программе мастер-классов. Например, повара научат готовить сразу четыре десерта, которые подавали на борту «Титаника»: сливовый пудинг, яблочные меренги, пудинги под названием «Сан-Суси» и «Вальдорф», — добавили в оргкомитете.

Фестиваль «Рыбная неделя» проходит в Москве с 17 по 27 мая.