Золотой ужин: 6 блюд и напитков с добавлением золота

Мы уже писали про золотые сыры и десерты, но как оказалось золото очень частый гость в экзотической гастрономии. При желании и достаточном количестве денег можно собрать целый золотой ужин из блюд и напитков с золотыми добавками. Золотой ужин: 6 блюд и напитков с добавлением золотаПо всем правилам, ужин должен начинаться с аперитива, чтобы усилить

аппетит и помочь нашему пищеварению. В качестве аперитива можно использовать шампанское

Гранд Кюве с добавлением золотых хлопьев в 24 карта и бутылкой, украшенной

сусальным золотом. Такое шампанское производят в Калифорнии, и оно будет отлично

смотреться и на столе, и в бокале, и на вкус, как говорят очевидцы, шампанское

тоже весьма неплохое.

Закуски можно украсить золотой икрой под названием «Слеза

Ангела». Её делают из лимона, белого вина, сахара и 24-х каратного золота. Стоит

маленькая баночка такой икры весом в 80 грамм 200 долларов, поэтому если

решитесь выставлять её на стол, то убедитесь, что золотого деликатеса хватит

на всех гостей и по возможности купите побольше.

Еще одна отличная закуска — золотой хамон. Подают такой в одном из ресторанов на Ибице, который славится своим необычным меню. На вкус

этот хамон ничем не отличается от обыкновенного, без позолоты, зато он необычно смотрится на фотографиях и очень часто попадает в объектив.

На горячее можно попробовать золотую лазанью с бриллиантами. Именно

такую подают гостям в ресторане «Мираж» в Лас-Вегасе. Помимо драгоценностей в лазанью добавляют белые грибы, ветчину, моцареллу, фуа-гра и трюфели. Все это украшается бриллиантами и золотые хлопьями.

Во время десерта можно последовать советам китайцев, которые

считают, что золото очень полезно для здоровья и заварить золотой чай Yellow

Gold Tea Buds, в переводе «золотые чайные почки». Этот чай собирают на строго

засекреченной плантации, сушат в специальных контейнерах, а потом добавляют к нему золотые хлопья в 24 карата.

На десерт закажите мороженое Frrrozen Haute Chocolate в бокале,

покрытом съедобным золотом. На родине этого десерта, в Нью-Йорке, к нему еще подают золотую десертную ложечку и украшают золотым браслетом с бриллиантами, все это можно без проблем забрать с собой.

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