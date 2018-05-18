Даша Малыгина пришла на открытие ресторана в домашних тапках 

На Цветном бульваре в Москве открылся новый ресторан LocAsian Bar. Алексей и Дмитрий Васильчуки продолжают поддерживать формат так называемых «мультифункциональных заведений», на этот раз в лучших традициях азиатских мультикомплексов. У нового места четыре уровня. Каждый этаж зонирован и уникально оформлен. На крыше расположена веранда с панорамным видом на исторический центр Москвы. Первыми оценить новый ресторан и его кухню собрались представители светской Москвы. Среди гостей вечера были Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Милана Королева, Катя Добрякова, Алла Михеева, Юлия Барановская, Егор Пискунов и многие другие.
За меню вечера отвечал шеф-повар ресторана Александр Стахеев. А музыкальную атмосферу ужина поддерживали группа On-The-Go, певица Эра Канн, а также Даша Малыгина, которая пришла на мероприятие в тапках.
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Фото:пресс-служба