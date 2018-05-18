Егор Крид выступит на открытии летней веранды Shakti Terrace 24 мая

Открытие летней веранды ресторана Shakti Terrace состоится в Москве 24 мая. В честь этого события ожидается вечеринка Четвергов Emil E7.

Хедлайнером вечера станет популярный хип-хоп исполнитель Егор Крид

Фото Pr Также организаторы обещают блюда европейской, паназиатской и вегетарианской кухонь для гурманов, вина, тщательно отобранные известным сомелье Алексеем Герасимовым , а также авторские коктейли от «гуру взбалтывания и смешивания» Александра Левченко

Где: Москва, Болотная набережная, д. 11 строение 1 Когда: 24 мая, сбор гостей в 21.00