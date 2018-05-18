Ещё
Егор Крид выступит на открытии летней веранды Shakti Terrace 24 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как погиб «вождь краснокожих»
Как погиб «вождь краснокожих»
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Егор Крид выступит на открытии летней веранды Shakti Terrace 24 мая 

PlayboyRussia.com 4 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Открытие летней веранды ресторана Shakti Terrace состоится в Москве 24 мая. В честь этого события ожидается вечеринка Четвергов Emil E7.
Хедлайнером вечера станет популярный хип-хоп исполнитель Егор Крид.
Фото Pr  Также организаторы обещают блюда европейской, паназиатской и вегетарианской кухонь для гурманов, вина, тщательно отобранные известным сомелье Алексеем Герасимовым, а также авторские коктейли от «гуру взбалтывания и смешивания» Александра Левченко.
Где: Москва, Болотная набережная, д. 11 строение 1  Когда: 24 мая, сбор гостей в 21.00
PlayboyRussia.com: последние новости
Массовая дэдпулизация: антигерой влез на обложки культового кино ради хайпа Radiohead записали саундтрек для документального фильма BBC про океан Топ-8 интересных фактов о фильме «Звездные войны: Последние джедаи»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»4
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей59
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Тест: помните ли вы фильм «Осенний марафон»2
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение