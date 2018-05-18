Футбольных болельщиков накормят российскими продуктами 

В фестивале примут участие 11 фудтраков мобильных ресторанов региональной кухни: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону».
Каждый из «именных» фудтраков представит сборная команда шеф-поваров, рестораторов и российских производителей продуктов питания из соответствующего региона России. Команды предложат попробовать болельщикам знаковые для своего региона блюда и продукты питания от известных российских брендов.
Такой формат, по мнению организаторов, позволит каждому болельщику, иностранному в том числе, не только насладиться игрой, но и получить представление о многонациональной кухне современной России.
Фестиваль «Гастрономическая карта Россия» проедет с юга до самой западной точки России:
15 июня — Сочи
17 июня — Ростов-на-Дону
21 июня — Нижний Новгород
28 июня — Калининград
6 июля — Казань
8 июля — Саранск
10 июля — Самара
14 июля — Санкт-Петербург