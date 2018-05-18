Более 300 московских ресторанов присоединились к акции «Рыбная неделя»

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости . Более 300 ресторанов Москвы подготовили специальное рыбное меню к фестивалю «Рыбная неделя», который проходит в столице с 17 по 27 мая, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

"Более 300 ресторанов присоединилось к этому фестивалю, там можно будет найти интересное рыбное меню, так что приглашаю всех посетить наш рыбный фестиваль", — рассказал Немерюк.

По словам главы департамента, фестиваль проходит не только на площадках торговых шале, но и в сетевых магазинах Москвы.

"Фестиваль проходит и в московских сетевых магазинах, это более 1,1 тысячи предприятий. В течение этой недели они будут представлять дополнительные скидки на рыбную продукцию. В крупных сетях можно будет найти разные наименования рыбной продукции со скидками до 40%", — отметил он.

"Рыбная неделя" проходит на семи площадках в центре Москвы, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. Для гостей подготовили культурную программу из спектаклей, джазовых концертов, творческих мастер-классов и лекций. Фестиваль впервые прошел в Москве в 2015 году, тогда его посетили 5 миллионов человек, было продано 300 тонн рыбы.