Ещё
Более 300 московских ресторанов присоединились к акции «Рыбная неделя»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Более 300 московских ресторанов присоединились к акции «Рыбная неделя» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Более 300 ресторанов Москвы подготовили специальное рыбное меню к фестивалю «Рыбная неделя», который проходит в столице с 17 по 27 мая, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Более 300 ресторанов присоединилось к этому фестивалю, там можно будет найти интересное рыбное меню, так что приглашаю всех посетить наш рыбный фестиваль", — рассказал Немерюк.
По словам главы департамента, фестиваль проходит не только на площадках торговых шале, но и в сетевых магазинах Москвы.
"Фестиваль проходит и в московских сетевых магазинах, это более 1,1 тысячи предприятий. В течение этой недели они будут представлять дополнительные скидки на рыбную продукцию. В крупных сетях можно будет найти разные наименования рыбной продукции со скидками до 40%", — отметил он.
"Рыбная неделя" проходит на семи площадках в центре Москвы, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. Для гостей подготовили культурную программу из спектаклей, джазовых концертов, творческих мастер-классов и лекций. Фестиваль впервые прошел в Москве в 2015 году, тогда его посетили 5 миллионов человек, было продано 300 тонн рыбы.
РИА Новости: последние новости
Вкус Кавказа. Путеводитель по ресторанам Сочи Уха, щучьи котлеты и сом. Путеводитель по ресторанам Ростова-на-Дону "Дому с маяком" исполнилось пять лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей56
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло64
Как Гурченко и Гундарева уродовали себя для роли
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение