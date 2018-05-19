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К фестивалю «Рыбная неделя» в Москве присоединились городские рынки
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К фестивалю «Рыбная неделя» в Москве присоединились городские рынки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. К гастрономическому празднику «Рыбная неделя», который проходит с 17 по 27 мая в Москве, присоединились сетевые торговые компании и городские рынки, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
"К фестивалю присоединились сетевые торговые компании и городские рынки… всего 1132 магазина. Кроме того, в фестивале участвуют 19 столичных рынков: они подготовили порядка 200 предложений со сниженными ценами на рыбу и морепродукты. Во время фестиваля на рынках пройдет 55 дегустаций, а также мастер-классы по приготовлению рыбных блюд и разделке свежей и замороженной рыбы", — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе добавили, что «Рыбная неделя» проводится в Москве с 2015 года и имеет важное значение для развития рыбной отрасли.
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