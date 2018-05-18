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Ресторан «Ача-Чача»: новый сет «Знакомство с Абхазией»
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Ресторан «Ача-Чача»: новый сет «Знакомство с Абхазией» 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В ресторанах «Ача-Чача» появился новый сет с лучшими блюдами абхазской кухни. В него вошли: ачапа-сет из шпината, фасоли и свеклы с заправкой из грецких орехов, на амгяле (кукурузных лепешках), мегрельский хачапур, сациви с индейкой, акуд, абыста с сулугуни и сыром афядза, заправленным аджикой, кинзой и ацыброй, ароматная копченая говядина, острая красная капуста и 2 афырджана абхазской чачи.
Сет рекомендован на две персоны и стоит 1100 рублей.
Адреса:
ул. Ленинградский пр-кт, д. 9б, стр. 1  ул. Пятницкая, 82/34с2
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/restoran-acha-chacha-novyj-set-znakomstvo-s-abhaziej/
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