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Хайди Клум и Том Каулитц приехали отдохнуть в Канны
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Хайди Клум и Том Каулитц приехали отдохнуть в Канны 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
После горячих во всех смыслах каникул в Мексике Хайди Клум и ее новый бойфренд, звезда Tokyo Hotel Том Каулитц на несколько недель «выпали» из центра внимания папарацци, но на днях парочку сфотографировали вновь — уже в Каннах. Разумеется, пропустить такое событие, как Каннский кинофестиваль, звезды не могли, но вместо совместного выхода на красную дорожку пока просто наслаждаются неофициальным отдыхом.
Папарацци сфотографировали Хайди и Тома во время обеда в ресторане Eden Roc в Каннах, когда влюбленные не только наслаждались французской кухней, но и вновь демонстрировали всем окружающим свои чувства друг к другу:
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