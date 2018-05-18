Хайди Клум и Том Каулитц приехали отдохнуть в Канны

После горячих во всех смыслах каникул в Мексике Хайди Клум и ее новый бойфренд, звезда Tokyo Hotel Том Каулитц на несколько недель «выпали» из центра внимания папарацци, но на днях парочку сфотографировали вновь — уже в Каннах. Разумеется, пропустить такое событие, как Каннский кинофестиваль, звезды не могли, но вместо совместного выхода на красную дорожку пока просто наслаждаются неофициальным отдыхом.

Папарацци сфотографировали Хайди и Тома во время обеда в ресторане Eden Roc в Каннах, когда влюбленные не только наслаждались французской кухней, но и вновь демонстрировали всем окружающим свои чувства друг к другу:

попкорнnews