Рыбная неделя — 2018

C 17 по 27 мая в столице в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль «Рыбная неделя». На 7 площадках будут продавать рыбу, кормит рыбными деликатесами, блюдами и супами, а еще устроят концерты джазовой музыки, уличные и кукольные спектакли.

Почти 140 торговых и ресторанных шале откроют на площади Революции, Кузнецком Мосту (возле ЦУМа ), Тверской площади, между площадью Революции и Манежной площадью, в Климентовском переулке, а также на Профсоюзной улице и площади Юности в Зеленограде.

На Тверской площади будут продавать якутского омуля, нельму и муксуна, мраморного сома, мясо трубача и краба. Там же установят макеты обитателей мирового океана. Тверскую площадь наводнят копии диковинных рыб, морских звезд и кораллов. Там же организуют мастер-классы для детей по приготовлению рыбных блюд и квесты для малышей. После их прохождения маленькие москвичи узнают много нового из жизни морских обитателей.

Программа рыбной недели доступна по ссылке.