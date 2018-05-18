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Рыбная неделя — 2018
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Рыбная неделя — 2018 

CHIPS journal 7 часов назад
Фото: CHIPS journal
C 17 по 27 мая в столице в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль «Рыбная неделя». На 7 площадках будут продавать рыбу, кормит рыбными деликатесами, блюдами и супами, а еще устроят концерты джазовой музыки, уличные и кукольные спектакли.
Почти 140 торговых и ресторанных шале откроют на площади Революции, Кузнецком Мосту (возле ЦУМа), Тверской площади, между площадью Революции и Манежной площадью, в Климентовском переулке, а также на Профсоюзной улице и площади Юности в Зеленограде.
На Тверской площади будут продавать якутского омуля, нельму и муксуна, мраморного сома, мясо трубача и краба. Там же установят макеты обитателей мирового океана. Тверскую площадь наводнят копии диковинных рыб, морских звезд и кораллов. Там же организуют мастер-классы для детей по приготовлению рыбных блюд и квесты для малышей. После их прохождения маленькие москвичи узнают много нового из жизни морских обитателей.
Программа рыбной недели доступна по ссылке.
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