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Ресторанный день в Нижнем Новгороде: еда для персонажей «Мстителей» и кафе на пирсе
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Ресторанный день в Нижнем Новгороде: еда для персонажей «Мстителей» и кафе на пирсе 

nn.ru 6 часов назад
Фото: nn.ru
Традиционно большая часть участников разместилась по адресу Почаинская, 17. Например, тут можно перекусить закрытой мини-пиццей с пятью разными начинками, которые подходят к каждому персонажу фильма «Мстители: война бесконечности».
Также есть кафе на Большой Покровской, Рождественской, Ковалихинской, площади Маркина и даже на берегу!
19 мая на мероприятие зарегистрировалось 31 заведение.
Ресторанный день — это международный карнавал еды, когда каждый желающий может создать ресторан, кафе или бар на один день. Это может случиться где угодно: дома, в офисе, на улице, в саду или вашем дворе, в парке, или на пляже.
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