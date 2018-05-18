Ресторанный день в Нижнем Новгороде: еда для персонажей «Мстителей» и кафе на пирсе

Традиционно большая часть участников разместилась по адресу Почаинская, 17. Например, тут можно перекусить закрытой мини-пиццей с пятью разными начинками, которые подходят к каждому персонажу фильма «Мстители: война бесконечности».

Также есть кафе на Большой Покровской, Рождественской, Ковалихинской, площади Маркина и даже на берегу!

19 мая на мероприятие зарегистрировалось 31 заведение.

Ресторанный день — это международный карнавал еды, когда каждый желающий может создать ресторан, кафе или бар на один день. Это может случиться где угодно: дома, в офисе, на улице, в саду или вашем дворе, в парке, или на пляже.