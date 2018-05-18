«Маркет местной еды» стартует в Москве 19 мая

Во дворе Провиантских складов в Москве 19 мая начнется новый сезон «Маркета местной еды», в ходе которого посетители смогут познакомиться с уличной кухней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

На сайте проекта отмечается, что за 5 лет своего существования «Маркет местной еды» стал главной в России стартап-площадкой для гастрономических бизнесов. Через него прошли более 600 гастро-проектов.

Начинающие гастроэнтузиасты, рестораны, фермеры, крафтовые производители, стартаперы и просто любители готовить смогли протестировать и улучшить свой продукт, научиться работать режиме нон-стоп, почувствовать свои силы и решиться на собственный бизнес.

Как заключается в сообщении на сайте проекта, поэтому «Маркет местной еды» — это множество вдохновляющих историй успеха о том, как гастроэнтузиасты открывают собственные рестораны и кафе, развивают производство или создают целую сеть общепита.