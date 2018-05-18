Ещё
«Маркет местной еды» стартует в Москве 19 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

«Маркет местной еды» стартует в Москве 19 мая 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Во дворе Провиантских складов в Москве 19 мая начнется новый сезон «Маркета местной еды», в ходе которого посетители смогут познакомиться с уличной кухней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На сайте проекта отмечается, что за 5 лет своего существования «Маркет местной еды» стал главной в России стартап-площадкой для гастрономических бизнесов. Через него прошли более 600 гастро-проектов.
Начинающие гастроэнтузиасты, рестораны, фермеры, крафтовые производители, стартаперы и просто любители готовить смогли протестировать и улучшить свой продукт, научиться работать режиме нон-стоп, почувствовать свои силы и решиться на собственный бизнес.
Как заключается в сообщении на сайте проекта, поэтому «Маркет местной еды» — это множество вдохновляющих историй успеха о том, как гастроэнтузиасты открывают собственные рестораны и кафе, развивают производство или создают целую сеть общепита.
РИАМО: последние новости
Экзотические блюда и морские деликатесы представят на «Рыбной неделе» в Москве с четверга Рыбу с крупнейшего в мире плавзавода будут продавать по спецценам на фестивале в Москве «Ночь в музее 2018» в Москве: квест по садам «Коломенского» и дискотека «нулевых» в Третьяковке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство4
Жизнь и смерть мальчика с сачком11
Как погиб «вождь краснокожих»9
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей67
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение