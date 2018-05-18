Финляндия вполовину сократит пищевые отходы к 2025 году

Финляндия обязалась вполовину сократить объем испорченных продуктов к 2025 году в соответствии с директивой Европейского союза . Об этом сообщили представители Федерации торговли Финляндии (Finnish Commerce Federation) на встрече в Хельсинки, организованной министерством окружающей среды страны в рамках пресс-тура «Переработка и утилизация отходов, циркулярная экономика и энергоэффективность».

По данным Института природных ресурсов Финляндии (Natural Institute Resources Finland Luke), в стране ежегодно пропадает почти 400 млн кг продуктов питания. Больше всего пищевых отходов образуется в бытовые потребители и пищевая промышленность.

Согласно отчету Fusions (проект разрабатывает программы по эффективному использованию продуктов питания и стратегиям предотвращения пищевых отходов) по национальной политике в области пищевых отходов, в стране нет отдельного плана действий по данной проблеме. Но она отражена в Национальном плане по отходам и Национальной программе, которая продвигает принципы устойчивого потребления и производства.

В стране реализуются отдельные инициативы, направленные на сокращение пищевых отходов. Так, в финской столице с 2016 года работает ресторан Loop, где готовят из остатков магазинной продукции. Сотрудники заведения ежедневно объезжают десять партнерских супермаркетов и забирают по 100 кг товаров: в основном, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. «Это то, что магазины закупают с излишком. Рыба и мясо — дорогие продукты, их супермаркеты перед покупкой более точно считают», — рассказали в ресторане.

По этой причине заведение — вегетарианское. Меню ежедневно меняется, в зависимости от того, какие продукты предоставили магазины. Как правило, из переданных продуктов питания используется 10-15%. Остальное направляется в семь дружественных приходов. Церкви далее распределяют продукты среди нуждающихся. Ресторан также предоставляет 10-процентную скидку студентам и пожилым и нанимает на работу мигрантов.

Как рассказала менеджер, ресторан пользуется популярностью среди финнов и туристов. Основной проблемой остается привлечь супермаркеты к сотрудничеству. «Многим до сих пор легче выкинуть продукты. Ведь их нужно разложить по контейнерам, ждать, пока приедет водитель», — пояснили в ресторане.

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