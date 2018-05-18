Сообразили на двоих: отзыв о ресторане «Казбек»

Лето в это году запустили на месяц раньше, видимо, в качестве сатисфакции за прошлогодний холодный май. Хочется бросить все и уехать из города, хотя бы на дачу, но лучше, конечно, куда-нибудь подальше. В Грузию, например. А что, идеальное место для отдыха — природа волшебная, люди гостеприимные, кормят вкусно, вино, опять же, делают отличное. Хотя для того, чтобы оказаться на грузинской даче и насладиться кухней, вином и гостеприимством, не обязательно ехать далеко, достаточно добраться до ресторана «Казбек». Что мы и сделали.

Расположение

Наталья: «Казбек» находится в самом начале улицы 1905 года, прямо на берегу Москвы-реки, 10-15 минут пешего хода от метро. И я, конечно, советую преодолеть их пешком. Во-первых, по теплу приятно прогуляться, во-вторых, не помешает нагулять аппетит — кормят в ресторане по-грузински обильно, нужно подготовить место в желудке. А еще удаленность от метро полностью компенсируется захватывающим видом с веранды ресторана.

Юля: Если на местности вы ориентируетесь так себе, то, чтобы добраться до «Казбека», вам, наверняка, придется воспользоваться навигатором. Идти от метро нужно приличное количество времени и по слегка запутанному маршруту, но после того, как перешагнете порог заведения, обо всем, что было до, вы, однозначно, забудете.

Интерьер

Наталья: Интерьер полностью соответствует моим представлениям об идеальной грузинской даче. Состаренные панели на стенах, зеркала с паутиной, старые фотографии в рамках, коллекция кувшинов для вина в стеллаже, причудливые люстры с хрустальными подвесками. На веранде уютная и удобная плетеная мебель. Если сесть спиной к улице, можно запросто делать вид, что там горы. Впрочем, вид на Москву-реку вас тоже не разочарует.

Юля: Изнутри ресторан выглядит так, будто здесь живет большая семья, хозяин которой пригласил на ужин всех соседей, но сам почему-то задерживается. Искусственно состаренная мебель и другие детали интерьера, портреты шефа Мамии Джоджуа и его мамы Наны, заботливо сложенные у большого винтажного зеркала мандарины (будто бы только что сорванные с дерева, растущего в домашнем саду), и много, очень много комнатных растений… Идеальное место для того, чтобы забыть о суматохе большого города и перенестись в солнечную гостеприимную Грузию.

Наталья: Мы решили поступить в лучших традициях Грузии и заказать все блюда «в стол», чтобы попробовать всего понемножку. Так на нашем столе оказались хачапури, пхали, салат Броцеули с зеленью и сочными томатами. Хинкали (всего пару штук, клянусь), кучмачи по-мегрельски (свиные потроха, тушеные в аджике) и, неожиданно, два новых авторских блюда от шефа — чашушули из мидий в томатном соусе и шкмерули с морепродуктами. Последние два блюда приготовлены по традиционным грузинским рецептам, так что, хотя и странно было встретить мидии, гребешки и креветки в грузинском ресторане, из общей гаммы они совершенно не выпадали. Моими фаворитами стали салат Броцеули (теперь я мечтаю делать такой дома все время) и кучмачи. Даже если вы настороженно относитесь к субпродуктам, обязательно попробуйте, не прогадаете.

Юля: Когда нам принесли меню, я даже на секунду растерялась: на столе лежал пожелтевший от времени конверт с печатями и красивыми марками — настоящее послание из прошлого. Во второй раз я оказалась в замешательстве, когда из всего многообразия (в «Казбеке» представлено более 80 блюд) нужно было выбрать всего несколько позиций, иначе с террасы нас пришлось бы эвакуировать с помощью вертолета или подъемного крана. К счастью, все обошлось.

Сильнее всего меня, как и Наташу, впечатлил салат Броцеули (мы даже выпросили у официанта его рецепт и договорились приготовить такой дома), и шкмерули с морепродуктами. Так что, советую не бояться заказывать морепродукты в ресторане грузинской кухни: поверьте, они способны вас удивить сильнее любых хачапури и хинкали.

Винная карта

Наталья: Винная карта впечатляет. Конечно, в ней присутствуют и французские, и итальянские вина, но зачем, когда есть грузинское вино. Мы, не мудрствуя лукаво, остановились на молодом Саперави, которое идеально подошло ко всем нашим блюдам. В принципе в заведении есть и барная карта, но в нее я даже заглядывать не стала, мне кажется довольно странным идти в грузинский ресторан для того, чтобы пить коктейли.

Юля: Я не большой специалист по винам, но плохого грузинского вина мне, к счастью, не доводилось пробовать никогда. После бокала Саперави в «Казбеке» моя вера в то, что в этой стране просто не умеют делать этот напиток плохо, укрепилась. Надеюсь не расстанусь со своими убеждениями никогда.

Общее впечатление

Наталья: Скажу так, нам было трудно, но мы справились почти со всем заказом, потому что было очень, нет, не так, ОЧЕНЬ вкусно (правда, я почти сутки после этого думать не могла о еде). Добавьте к этому удачное расположение и продуманный интерьер, и становится понятно, почему даже во вторник вечером посадка была практически полной, а на веранде не было ни одного свободного столика. Отличное место и для ужина вдвоем, и, особенно, для большой компании.

Юля: Выйти из грузинского ресторана голодным просто невозможно. Это как побывать в гостях у любимой бабушки: порции внушительного размера, вкусно абсолютно все, а как только доедаешь одно блюдо, рядом с тобой появляется еще 10, и кажется, будто этот пир на весь мир закончится, только когда ты лопнешь. Кто-то в такой обстановке умудряется даже работать. Но в основном сюда приходят большими компаниями или даже семьями. В общем, если до Грузии я в этом году так и не доеду, вы знаете, где меня искать!