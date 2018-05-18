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В храме на Большой Академической дадут кулинарный мастер-класс
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В храме на Большой Академической дадут кулинарный мастер-класс 

Управа района Коптево города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мастер-класс проведет шеф-повар трапезной храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве 19 мая.
— Мастер-класс по кулинарии начнется в 15.00. Профессиональный повар расскажет о секретах приготовления нескольких оригинальных блюд, — сообщил представитель храма. — По окончании участников ждет дегустация.
Записаться и оставить пожертвование в размере 300 рублей можно за свечным ящиком в храме.
Адрес храма: Большая Академическая ул., д. 33. Трапезная находится в помещении воскресной школы. Телефон для справок: 8 (965) 229 36 10 (Федор). (ео)
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