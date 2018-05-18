В храме на Большой Академической дадут кулинарный мастер-класс

Мастер-класс проведет шеф-повар трапезной храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве 19 мая.

— Мастер-класс по кулинарии начнется в 15.00. Профессиональный повар расскажет о секретах приготовления нескольких оригинальных блюд, — сообщил представитель храма. — По окончании участников ждет дегустация.

Записаться и оставить пожертвование в размере 300 рублей можно за свечным ящиком в храме.

Адрес храма: Большая Академическая ул., д. 33. Трапезная находится в помещении воскресной школы. Телефон для справок: 8 (965) 229 36 10 (Федор). (ео)