Этот мальчик устроил истерику в ресторане. Только послушай, кто его остановил!

Вчера был праздник здесь, в Великобритании, так как я был не на работе и решил отправиться в хороший ресторан. Я вошел внутрь ресторана, там было шумнее, чем обычно.

Меня проводили к столику, и я просматривал меню. Рядом со мной сидели отец и дочь (около 7 или 8 лет). Я приготовился к шуму и крикам, но был удивлен, обнаружив, что они с отцом тихо разговаривали о своей новой машине. Девочка расспрашивала папу обо всех разных типах автомобилей и так далее. Она была тихой и прекрасно себя вела, я вздохнул с облегчением.

Наши заказы взял один и тот же официант, и принес еду практически одновременно. Отец и дочь начали кушать, продолжая вежливый тихий разговор. Напротив нас сидела семья с маленьким мальчиком (ему было, наверное, около 6). Мальчик почти сразу начал кричать, бросать столовые приборы и вообще вести себя ужасно. Оба родителя полностью игнорировали его и смотрели в свои телефоны.

Я был в ужасе от этого отродья, вызывающего мое беспокойство, и уже подумывал отказаться от моей прекрасной еды вообще, когда девочка вдруг вздохнула и сказала: «Извините меня! Мы пытаемся поужинать! Пожалуйста, ведите себя прилично, это ресторан!»

Я был совершенно поражен, и я был не единственным. Ее отец выглядел удивленным, мальчик затих, а его родители выглядели так, как будто их ударили по лицу. Несколько других людей на соседних столах также смотрели. Еще более неожиданным стало то, что родители схватили свой орущий ужас и уехали, даже не заказав еды.

Я оглянулся назад, чтобы увидеть девочку, вернувшуюся к своему ужину, и теперь спрашивала у отца, в чем разница между ручными и автоматическими коробками передач. Кажется, я слышал, как она извинялась за крики, но она практически прошептала, так что я не могу быть уверен. Папа выглядел довольно впечатленным, когда его дочь постояла за себя.

Он заказал ей мороженое, когда я оплачивал свой счет, и я быстро поблагодарил их обоих, прежде чем уйти.

Эта девушка и ее отец заслуживает того, чтобы гордиться…