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Стоит съесть: перепелку в CocoLambert, роллы в Shiba, тартар в Grand Cru
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Стоит съесть: перепелку в CocoLambert, роллы в Shiba, тартар в Grand Cru 

Forbes.ru 5 часов назад
На этой неделе отправляйтесь в новые заведения на Уиллиама Ламберти и Аркадия Новикова на Патриарших прудах, пробуйте новый сет Адриана Кетгласа в Grand Cru, загляните на французский ужин в «Фаренгейт» и заказывайте авторские сеты с виски.
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