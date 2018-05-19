На московском фестивале «Рыбная неделя» откроют консервный бар

Мировой гастрономический тренд приходит на столичный фестиваль «Рыбная неделя», на площади Революции откроют бар, где будут подавать консервированные блюда, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Консервный бар московской «Рыбной недели» расположится в шале ресторана Sea Food Factory на первой торговой линии около сцены на площади Революции. Готовить в нем будет шеф-повар и совладелец проекта Sea Food Factory, член гильдии шеф-поваров России Сергей Лигай.

«В меню — три позиции: «добросуп», «добробутер» и салат с копченой сайрой. Необычный проект будет работать только два дня — в субботу и воскресенье (19 и 20 мая)», — говорится в сообщении.

Консервные бары и рестораны, специализирующиеся на блюдах из консервов, популярны в Европе, США и азиатских мегаполисах. Достаточно вспомнить ресторан Maiden Line в Нью-Йорке, в котором подают консервированных сардин и треску, или Mr Kanso в Токио, где консервы предлагают дегустировать прямо из банки.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов: пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее.