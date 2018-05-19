Ещё
На московском фестивале «Рыбная неделя» откроют консервный бар
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

На московском фестивале «Рыбная неделя» откроют консервный бар 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Мировой гастрономический тренд приходит на столичный фестиваль «Рыбная неделя», на площади Революции откроют бар, где будут подавать консервированные блюда, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Консервный бар московской «Рыбной недели» расположится в шале ресторана Sea Food Factory на первой торговой линии около сцены на площади Революции. Готовить в нем будет шеф-повар и совладелец проекта Sea Food Factory, член гильдии шеф-поваров России Сергей Лигай.
«В меню — три позиции: «добросуп», «добробутер» и салат с копченой сайрой. Необычный проект будет работать только два дня — в субботу и воскресенье (19 и 20 мая)», — говорится в сообщении.
Консервные бары и рестораны, специализирующиеся на блюдах из консервов, популярны в Европе, США и азиатских мегаполисах. Достаточно вспомнить ресторан Maiden Line в Нью-Йорке, в котором подают консервированных сардин и треску, или Mr Kanso в Токио, где консервы предлагают дегустировать прямо из банки.
Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов: пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее.
РИАМО: последние новости
«Маркет местной еды» стартует в Москве 19 мая Экзотические блюда и морские деликатесы представят на «Рыбной неделе» в Москве с четверга Рыбу с крупнейшего в мире плавзавода будут продавать по спецценам на фестивале в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»15
Как живут актёры с дефектами внешности3
Жизнь и смерть мальчика с сачком15
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство12
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение