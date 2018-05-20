Осторожно, горячо: самые привлекательные шеф-повара московских ресторанов, которые сведут тебя с ума

Поэтому WMJ.ru решил сделать собственный рейтинг самых привлекательных шефов, которые заботливо готовят изысканные блюда для московских ресторанов. Читай осторожно, можно обжечься.

Александр Белькович

Самым популярным шефом и русским Джейми Оливером сегодня называют звезду кулинарных программ обаятельного Александра Бельковича.

Неутомимый шеф начал свою карьеру еще в 16, а уже через несколько лет переехал в Санкт-Петербург, откуда после блестящей работы в качестве шеф-повара отправился учиться в Соединенные Штаты и Великобританию.

Сегодня Александра больше всего знают как ведущего программ «МастерШеф. Дети» и «Про100кухня» на телеканале СТС, но помимо этого он курирует еще два ресторанных проекта «Белку» и Ketch Up.

Остается только гадать, как он все успевает…

Режис Тригель

А вот другая звезда ресторанной индустрии Режис Тригель успевает хоть и не так много (сейчас курирует только проект Sixty) зато по популярности от Бельковича практически не отстает. Предполагаем, что все дело в брутальной внешности шефа.

Режис — коренной француз. В 2005 году приехал в Москву на несколько месяцев, а в результате остался на десять лет. Именно Режис воссоздал настоящую атмосферу Франции в ресторане «Brasserie Мост» и задал новый уровень высокой кухни в ресторане Sixty.

Жгучий итальянец Кристиан заинтересовался миром кухни уже в 15 лет и стремительно продвигался по карьерной лестнице от помощника повара до управленца кухней в одном из ресторанов Англии. После его пригласили в легендарный московский ресторан «Марио», Кристиан, конечно отказаться не смог и тут же вылетел в Россию.

Теперь блюда итальянца подавали для звезд мирового уровня: Наоми Кэмпбелл , Эроса Рамазотти, Мика Джаггера, Стинга Пэрис Хилтон и других. А уже к 2011 году Кристиан решается вступить в команду Ginza Project, чтобы возглавить кухню мегароскошного итальянского ресторана «Боно».

Помимо этого, недавно шеф открыл именной ресторан «Кристиан», который, как говорят, очень похож на своего хозяина нечопорной атмосферой for friends.

Брэд Фермери

Еще один привлекательный шеф-иностранец, Брэд Фермери, окончил британскую школу Le Cordon Bleu в 1996 году и посвятил несколько лет работе в лондонских ресторанах Coast, Chez Nico, Le Manoir aux Quat’ Saisons.

Сейчас Фермери перебрался в Россию и возглавляет одно из самых известных заведений на Патриарших прудах — нью-йоркский ресторанчик Saxon + Parole.

А этот крепкий парень — Виктор Титов — часть дерзкой ресторанной команды Maison Dellos и по совместительству шеф модного гастропаба «Фаренгейт». Ранее Титов стоял у гастрономического руля ресторана Mushrooms и гастробистро TEHNIKUM.

Алексей Гордила

Шеф-повар с 20-летним стажем Алексей Гордила свой путь начинал с кофейни Coffee In на Большой Дмитровке, а сейчас возглавляет кухню ресторана «Гранд Европейский Экспресс» с блюдами старинной европейской кухни.

Алексей обожает активные занятия в спортзале, велопрогулки, лыжный спорт и полностью уверен в том, что человек, связанный с продуктами питания, должен следить за собой.