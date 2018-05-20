На площади Ленина открылась кофейня, где варят капучино с беконом, а в бургер втыкают шприц

Кофейня RED29 начала работать вчера вечером в здании Облпотребсоюза (Красный проспект, 29), где заняла место закрывшейся ранее «Планеты суши».

Заведение имеет два уровня. На первом расположена барная стойка, где нужно самостоятельно делать заказ и несколько столиков. Основная часть посадочных мест вынесена на второй этаж. Помещение оформлено в стиле лофт (крашеный бетон, металл, дерево), по всему залу размещены электрические розетки.

На первом этаже стоит проигрыватель для виниловых пластинок, на который каждый посетитель может поставить понравившийся диск.

В кафе есть место, где можно помыть руки, но пока нет туалета. Однако сотрудники предлагают воспользоваться туалетом соседнего ресторана «Иль Патио» куда из кофейни можно попасть напрямую.

Цены на кофе начинаются со 100 рублей (эспрессо, американо), альтернативные способы заваривания (кемекс, аэропресс и т.д.) стоят 150 рублей, раф-кофе с добавками — от 160 рублей. Из необычных кофейных напитков можно отметить капучино с перцем чили и пластинкой жареного бекона (210 рублей).

Из еды в меню пара салатов (от 120 рублей), сэндвичи (от 150 рублей) и бургеры (280 рублей). Один из видов бургеров (перечный) подается с одноразовым шприцом, который наполнен острым соусом и воткнут в булку сверху так, чтобы посетитель мог само регулировать остроту своего блюда.

В кофейне продается также бутилированное пиво и вино (в том числе игристое). Цены начинаются от 350 рублей за бутылочку объемом 0,33 мл.

По данным системы «Контур. Фокус», основным владельцем компании ООО «ПС Новосибирск 1», которая управляет заведением, является Татьяна Кох, она же указана в качестве руководителя компании, которая управляет новосибирскими заведениями корпорации «Росинтер» (сети «Иль Патио», «Планета Суши», «Шикари»).

Из новосибирских заведений по стилистике Red29 ближе всего к кофейне «Креп де кофе» ресторатора Владимира Бурковского. Там, правда, упор делается на блины и нет алкоголя. Послушать виниловые пластинки за чашкой кофе в центре можно так же в кофейне Pitchii Coffee and Waffles на улице Ленина.