Мы знаем, что ты будешь делать в Ярославле 18.08.18 

Самое вкусное событие лета 2018 года — Городской пикник «Пир на Волге» — приглашает ярославцев и гостей города 18 августа 2018 года на Стрелку на самое грандиозное гастрономическое событие на Золотом кольце. Мы уже знаем, что вы будете делать 18.08.18:
ВКУСНО ЕСТЬ
Кулинарные шедевры и разнообразные угощения от лучших ресторанов Золотого кольца, мастер-классы от российских шеф-поваров, фермерские продукты, гастрономические бренды, дегустации, вкусные чемпионаты и турниры — не оставят голодным ни одного гостя праздника!
РАЗВЛЕКАТЬСЯ
Более 100 тематических площадок от партнеров городского пикника, аттракционы, спортивные состязания, ремесленные мастер-классы и многое другое превратят этот день в незабываемый праздник.
ТАНЦЕВАТЬ
Весь день в формате нон-стоп выступают лучшие ярославские музыкальные группы и приглашенные звезды
ПЛАВАТЬ
Как и в прошлом году Городским пикником можно будет полюбоваться с Волги. Кулинарные круизы на теплоходе с развлекательной программой ждут всех желающих. А на последнем, вечернем рейсе, счастливчиков ждет гала-ужин, приготовленный лучшими шеф-поварами.
ЗНАКОМИТЬСЯ
В этом году главной фишкой пикника станет Российский фестиваль гастрономических брендов. На ярославскую землю ждем фестивали: «Медовуха фест», «Рыба моя!», «Вар-варенье», «Русская каша» и т. д. Знакомимся с новыми вкусами, брендами и фестивалями!
ЖЕНИТЬСЯ
ВАУ-событие городского пикника! «Свадебный пир» — торжественная выездная регистрация брака на Стрелке для тех, кто решил пожениться 18.08.18 и специальные свадебные пикники на берегу Волги.
УЧИТЬСЯ
ВПЕРВЫЕ! Городской пикник — первый из гастрономических фестивалей, у которого появился свой бренд-шеф. Григорий Мосин — постоянный участник телевизионных кулинарных проектов, известный шеф-повар и эксперт. На Стрелке появится площадка бренд-шефа, где гостей ждут:
Рецепты от звездных шеф-поваровБитва шефов и селебритиБлюда высокой кухниМастер-класс от шефа
Григорий Мосин учился в кулинарной школе Ask The Chef, стажировался под началом Константина Ивлева и Юрия Рожкова. Возглавлял кулинарный журнал «ЕСТЬ magazine». Более двух лет был бренд шефом кулинарной студии Live Kitchen.
Автор книги «Правило бургера», которая содержит 158 идей по приготовлению бургеров для домашней вечеринки, гастромаркета и даже для детских праздников! Постоянный участник телевизионного проекта «Нашпотребнадзор», участник различных кулинарных шоу, как шеф-повар и эксперт на каналах «Первый», «Россия 2», НТВ, Кухня-ТВ и др. Специализируется на современной кухне, стритфуде, мясе и гриле.
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