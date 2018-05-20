Мы знаем, что ты будешь делать в Ярославле 18.08.18

Самое вкусное событие лета 2018 года — Городской пикник «Пир на Волге» — приглашает ярославцев и гостей города 18 августа 2018 года на Стрелку на самое грандиозное гастрономическое событие на Золотом кольце. Мы уже знаем, что вы будете делать 18.08.18:

ВКУСНО ЕСТЬ

Кулинарные шедевры и разнообразные угощения от лучших ресторанов Золотого кольца, мастер-классы от российских шеф-поваров, фермерские продукты, гастрономические бренды, дегустации, вкусные чемпионаты и турниры — не оставят голодным ни одного гостя праздника!

РАЗВЛЕКАТЬСЯ

Более 100 тематических площадок от партнеров городского пикника, аттракционы, спортивные состязания, ремесленные мастер-классы и многое другое превратят этот день в незабываемый праздник.

ТАНЦЕВАТЬ

Весь день в формате нон-стоп выступают лучшие ярославские музыкальные группы и приглашенные звезды

ПЛАВАТЬ

Как и в прошлом году Городским пикником можно будет полюбоваться с Волги. Кулинарные круизы на теплоходе с развлекательной программой ждут всех желающих. А на последнем, вечернем рейсе, счастливчиков ждет гала-ужин, приготовленный лучшими шеф-поварами.

ЗНАКОМИТЬСЯ

В этом году главной фишкой пикника станет Российский фестиваль гастрономических брендов. На ярославскую землю ждем фестивали: «Медовуха фест», «Рыба моя!», «Вар-варенье», «Русская каша» и т. д. Знакомимся с новыми вкусами, брендами и фестивалями!

ЖЕНИТЬСЯ

ВАУ-событие городского пикника! «Свадебный пир» — торжественная выездная регистрация брака на Стрелке для тех, кто решил пожениться 18.08.18 и специальные свадебные пикники на берегу Волги.

УЧИТЬСЯ

ВПЕРВЫЕ! Городской пикник — первый из гастрономических фестивалей, у которого появился свой бренд-шеф. Григорий Мосин — постоянный участник телевизионных кулинарных проектов, известный шеф-повар и эксперт. На Стрелке появится площадка бренд-шефа, где гостей ждут:

Рецепты от звездных шеф-поваровБитва шефов и селебритиБлюда высокой кухниМастер-класс от шефа

Григорий Мосин учился в кулинарной школе Ask The Chef, стажировался под началом Константина Ивлева Юрия Рожкова . Возглавлял кулинарный журнал «ЕСТЬ magazine». Более двух лет был бренд шефом кулинарной студии Live Kitchen.

Автор книги «Правило бургера», которая содержит 158 идей по приготовлению бургеров для домашней вечеринки, гастромаркета и даже для детских праздников! Постоянный участник телевизионного проекта «Нашпотребнадзор», участник различных кулинарных шоу, как шеф-повар и эксперт на каналах «Первый», «Россия 2», НТВ , Кухня-ТВ и др. Специализируется на современной кухне, стритфуде, мясе и гриле.

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