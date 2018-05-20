Топ–5 мест с самым аутентичным фалафелем

Говорят, мир не крутится вокруг нас! А вот гастрономический мир в последние пару лет напрямую закручен на шариках фалафеля. Мода на них только набирает обороты и не собирается сдавать позиций, поэтому мы подготовили рейтинг лучших секретных и кошерных заведений, где готовят фалафель и другую примечательную еврейскую еду! Не стоит забывать, что нехитрые шарики не только вкусны, но еще и очень полезны!

Mitzva Bar Заходя в Mitzva Bar чувствуешь, что попадаешь в другой, незнакомый тебе мир. Хотя постойте! Чтобы попасть в Mitzva Вам нужно сначала найти его, ведь бар надежно спрятан в переулке на Пятницкой. У него нет вывески, лишь неприметная дверь и атмосфера таинственности наподобие масонской ложи! Кроме того, здесь нет места стереотипам: Mitzva — первый и единственный в мире еврейский коктейльный бар. В начале своего пути кухня была призвана лишь поддержать барное разнообразие коктейлей, но со временем влияние еды становилось все сильнее, а слухи о вкусе фалафеля распространились далеко за пределы Замоскворецкого района.

В меню, составленном одним из самых известных в Тель-Авиве шеф-поваров Марком Товом, представлен фалафель, который подается с тремя разными соусами: сладковатым тыквенным, соусом из фасоли фава и традиционной тхиной. Эта закуска даже пахнет Мертвым морем — особые специи специально закупаются и доставляются прямиком с Благодатной Земли. Поэтому, попробовав блюдо, вы обязательно почувствуете особый вкус, знакомый каждому израильтянину.

Адрес: ул. Пятницкая, 3/4 стр. 1 Телефон: 8 (495) 532-42-24 Сайт: https://www.facebook.com/mitzva.msk Village Kitchen

Несмотря на звучное название, предполагающее ресторан в стиле кантри, в Village Kitchen об уютных домиках в глубинке напоминает только меню, вобравшее в себя лучшие традиции русской, кавказской и израильской кухни. Интерьер ресторана выдержан в спокойных шоколадных и светло–серых тонах, не отвлекающих от главного героя вечера — еды. Единственное, что подчеркивает концепцию ресторана — буфеты с букетами из душистых сухоцветов.

Конечно, создать такое многонациональное и в то же время гармоничное меню мог только человек, в полной мере понимающий каждую из этих культур. Таким хозяином для Village Kitchen стал его владелец Михаил Амаев, он же вдохновитель, идеолог и автор концепции ресторана. Кроме привычных на наш вкус домашних голубцов из говядины и котлет по–киевски, он включил в меню и традиционный фалафель, который подается вместе с хумусом, питой и арабским салатом из огурцов, помидоров и листьев салата. Особой похвалы заслуживает и то, что хумус и фалафель местные повара готовят самостоятельно. За качеством следит департамент Кашрута, а в полной мере еврейской кухней можно насладиться в ресторане «Местечко», который также принадлежит Михаилу Амаеву.

Адрес: Малая Бронная ул., 10, стр. 1 Телефон: 8 (495) 695-95-25 Сайт: http://villagekitchen.ru/

Dizengof99

Улица Дизенгоф, в честь которой и получило свое название кафе, — центральный квартал в Тель–Авиве и синоним шумной ночной жизни. Именно на этой улице собираются все израильские тусовщики и любопытные туристы, которые с особым рвением пытаются найти (и всегда находят) кафе с национальной кухней. И именно таким заведением в Москве стал Dizengof99, будто вырезанный из беззаботных тель-авивских улочек и вставленный в стремительную жизнь российской столицы. Надо заметить и то, что Dizengof99 с первого дня полюбился посетителям — здесь всегда лучше заранее бронировать столик.

Что же касается кухни, то в этом кафе от нее не стоит ждать больших сюрпризов: здесь вас угостят традиционными, даже каноническими блюдами «от еврейской мамы». Хумус, куриный шницель, огромные порции салатов — именно так питаются в Израиле. В меню вы найдете только такие витиеватые названия, значения которых не сразу понятны стороннему гостю. И даже фалафель подадут здесь не в пите — так поступают только в уличных киосках и забегаловках, а по–домашнему с кунжутной тхиной и овощным салатом.

Адрес: 1-й Гончарный пер., 4с2 Телефон: 8 (926) 177-02-06 Сайт: http://project165355.tilda.ws/

Burger&Pizzetta

Проект Burger&Pizzetta был призван разрушить стереотипы о дешевой и невкусной пище в торговых центрах. Здесь в гастрономическом торнадо вместе закрутились и качественное меню, и продуманная концепция, а также стильный дизайн интерьера. А демократичные цены и философия «sharing is caring» призывает приходить в это место большими компаниями и заказывать еду «в стол», чтобы каждый мог попробовать как можно больше блюд.

В основе кухни прочно утвердились бургеры и пиццетты (пицца на тончайшем тесте с пышным хрустящим краем), но в меню можно найти и ближневосточный фалафель, который по праву считается самой популярной закуской в ресторане. Традиционной тхине здесь предпочли легкий йогуртовый соус, который делает и без того экзотичную закуску чуть более понятной. Кроме того, фалафель в Burger&Pizzetta можно найти и в качестве основного ингредиента в других блюдах — нутовые шарики, заправленные йогуртовым мятным соусом, предлагают в вегетарианском бургере взамен мясной котлеты.

Адрес: ТЦ «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2 Телефон: 8 (495) 968-53-73 Сайт: http://burgerpizzetta.ru/

Приобщиться к еврейской культуре во всех смыслах этого слова, можно в кафе Alef, расположенном в лобби Еврейского музея. Скромное кафе, которое поставило «кошер» определяющим направлением кухни, очень быстро стало местом притяжения всех любителей национальных израильских блюд. А повара родом со Святой Земли явились дополнительным гарантом соблюдения строгих норм. Тем не менее, в Alef можно найти самые популярные французские и итальянские блюда в авторской интерпретации команды фабрики-кухни кошерной гастрономии Pinhas. Здесь бейглы с различными начинками из малосольной рыбы соседствуют с классическими еврейскими хитами, такими как хумус, форшмак и, конечно, фалафель.

В Alef их готовят таким же традиционным способом, как и в большинстве московских кафе еврейской кухни, но разница в том, что местные повара отличаются особой щедростью — порции настолько большие, что фалафель с тхиной, который подается с овощным салатом и картофелем по-деревенски, можно разделить на двоих.

Важно также отметить и то, что многие продукты для Alef доставляются прямиком из Израиля. Например, сливки, из которых кондитеры кафе создают кошерные десерты, ничем не уступающие сладостям из других заведений. Особого внимания заслуживают конфеты ручной работы, которые также можно купить на вынос.

Адрес: ул. Образцова, 11, с. 2 Телефон: 8 (499) 515-30-36 Сайт: https://www.jewish-museum.ru/cafe/