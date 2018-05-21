Ресторан «Крым мой»

Атмосфера этого места возвращает каждого посетителя в воспоминания об отдыхе на теплом море: в интерьере преобладают голубой и белый цвета, легкие плетеные светильники нависают над столиками как пушистые облака. Ресторан рассчитан на 150 мест, есть два банкетных зала. Каждые выходные с 14.00 до 18.00 в ресторане проводятся бесплатные занятия по актерскому мастерству и мастер-классы с детьми, столики лучше бронировать заранее.

Шеф-повар ресторана предлагает свое прочтение крымской кухни. Здесь можно найти татарские, греческие, русские, украинские блюда с южной изюминкой: например, плов с айвой, барабулька в панировке из лаванды и кардамона, азу, приправленное крымскими травами. Цены демократичные: рыбацкая похлебка -от 360 руб., овощной салат — от 320 руб., печеные овощи — от 180 руб, эклер (мятный, свекольный, морковный, лавандовый) — от 150 руб., цитрусовый лимонад с можжевельником — от 250 руб. Также в ресторане можно заказать и выпечку (эчпочмаки, хлеб и пирожки).