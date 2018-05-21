Дворик детства «Мирабель»

Кафе находится в уютном месте «Солнцево парк». Для ребят от 3 лет здесь найдется множество занятий:

— обширная игровая зона с батутами, лабиринтом, сказочным городком;

— детский театр;

— развлекательные программы и шоу с профессиональными аниматорами.

По будням здесь проводят кулинарные мастер-классы и творческие занятия, в пятницу и выходные — мероприятия для детей. Меню кафе разнообразно: пицца от 290 руб., супы от 190 руб., картофельное пюре с тефтелями от 280 руб., салаты от 360 руб., гарниры от 110 руб., соки и морсы от 65 руб.

На территории дворика можно отметить любой детский праздник (день рождения, выпускной и т.д.). Входной билет в будни — от 350 руб., в выходные — от 550 руб. Представления для детей проводятся бесплатно, оплата за вход производится только на ребенка.