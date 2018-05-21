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Как в Эгере делают одно вино из десятка разных сортов винограда и зачем здесь Африка
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Как в Эгере делают одно вино из десятка разных сортов винограда и зачем здесь Африка 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.
Город Эгер (Eger) на северо-востоке Венгрии хорошо известен своими красными винами. Одно из них уникально во всем, начиная с названия — Egri Bikaver, «Эгерская бычья кровь», с которым связана патриотичная легенда. В середине XVI века небольшой гарнизон эгерской крепости успешно противостоял атакам турецких войск, имевшим многократное численное превосходство. В решающий момент обороны цитадели ее бравый комендант открыл винные подвалы и дал возможность гарнизону подкрепиться добрым красным вином. Ошарашенные турки, не употреблявшие вина по религиозным соображениям, приняли его за бычью кровь, в которой мадьяры якобы черпали свою беспримерную храбрость.
По тем временам эгерский Бикавер настолько благотворно влиял на настроение потребителей, что ему стали приписывать самые разнообразные лечебные и профилактические свойства. Говорили, в частности, что это вино помогает от астмы. В середине XVIII века авторитетные в Европе немецкие доктора настоятельно рекомендовали эгерский Бикавер как эффективное средство для укрепления желудка, а также против холеры.
Изюминка современного Бикавера заключается в том, что это сухое красное вино делают из смеси разных (не менее трех) сортов винограда из более десятка разрешенных для этой цели. Когда-то основным из них считался Кадарка, потом его место занял Кекфранкош. Популярна, например, комбинация из сортов Кекфранкош, Каберне совиньон, Мерло и Блаубургер — с раздельной винификацией, ассамбляжем через год и последующим дозреванием. На конечный результат влияет много разных обстоятельств: погодные условия конкретного года и сроки сбора урожая, отбор сортов для смешивания и их пропорция, условия ферментации и выдержки.
Как вы теперь понимаете, у каждого эгерского винодела — свой Бикавер. Помимо особенностей его виноградников, откуда поступает сырье для ассамбляжа, есть еще и его личное представление об идеальных сочетаниях и пропорциях. Это отличная интрига, которая и привлекает в Эгер множество туристов из самых разных стран. Для них разработан специальный маршрут — Эгерская винная дорога (Egri borut), где можно сравнить это вино от разных производителей, сопровождая его блюдами местной кухни.
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