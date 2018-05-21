Безалкогольные праздники: рассказываем, когда в мае и июне в Тюмени действует «сухой закон»

Завтра, 22 мая, последний звонок прозвучит для 12 тысяч выпускников тюменских школ. Им и всем остальным жителям нашего города местные власти предлагают провести вторник трезво: постановление горадминистрации №210, подписанное экс-губернатором нашего региона, запрещает продажу алкоголя в этот праздничный день с 8 до 21 часа. Это касается всех без исключения спиртосодержащих напитков, включая слабоалкогольные. — Также в нашем регионе действует запрет на продажу алкоголя 1 июня — в международный День защиты детей, 12 июня — в День России и 30 июня — в День молодёжи, — рассказали в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени. Продавать алкоголь в каждый из этих праздничных дней будут только в общепитах, но прикупить что-то их меню бара на вынос не выйдет: это же самое постановление запрещает владельцам заведений и торговых площадок так делать под угрозой штрафа до 100 тысяч рублей и конфискации напитков.