Лучшего юного повара выберут среди школьников Советского района

21 мая в 15.00 в торговом центре «Индиго Lifе» состоится финал кулинарного конкурса «Готовим вместе» среди учащихся образовательных организаций Советского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках конкурсной программы юным поварам из школ №46 и №49 предстоит приготовить блюдо из школьного меню: куриную котлету с сыром.

Как сообщили в ЕЦМЗ, «Готовим вместе» — это уникальный проект единого центра муниципального заказа и кулинарной студии «Арт Кухня». Его цель — привлечение внимания детей в возрасте от 12 до 16 лет к здоровому полноценному питанию.

Отметим, что 15 мая 2018 года на базе школы №49 прошел первый этап конкурса среди четырех команд школьников Советского района. В финал соревнований по кулинарному мастерству вышли 10 человек. По итогам конкурсных испытаний лучших юных поваров ожидают памятные призы и подарки.

Ранее сообщалось, что по итогам совещания с общественниками мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил руководству ЕЦМЗ внести коррективы в школьное меню на основании пожеланий и предпочтений нижегородских школьников и их родителей.

Напомним, пилотный проект по внедрению питания для детей-аллергиков запустят в Нижнем Новгороде.