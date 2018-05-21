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Лучшего юного повара выберут среди школьников Советского района
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Лучшего юного повара выберут среди школьников Советского района 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
21 мая в 15.00 в торговом центре «Индиго Lifе» состоится финал кулинарного конкурса «Готовим вместе» среди учащихся образовательных организаций Советского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках конкурсной программы юным поварам из школ №46 и №49 предстоит приготовить блюдо из школьного меню: куриную котлету с сыром.
Как сообщили в ЕЦМЗ, «Готовим вместе» — это уникальный проект единого центра муниципального заказа и кулинарной студии «Арт Кухня». Его цель — привлечение внимания детей в возрасте от 12 до 16 лет к здоровому полноценному питанию.
Отметим, что 15 мая 2018 года на базе школы №49 прошел первый этап конкурса среди четырех команд школьников Советского района. В финал соревнований по кулинарному мастерству вышли 10 человек. По итогам конкурсных испытаний лучших юных поваров ожидают памятные призы и подарки.
Ранее сообщалось, что по итогам совещания с общественниками мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил руководству ЕЦМЗ внести коррективы в школьное меню на основании пожеланий и предпочтений нижегородских школьников и их родителей.
Напомним, пилотный проект по внедрению питания для детей-аллергиков запустят в Нижнем Новгороде.
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