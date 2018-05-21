26 мая в Арзамасе пройдет VII кулинарный фестиваль

Кулинарный фестиваль вновь пройдет уже в эту субботу на территории профилактория «Морозовский» в Арзамасском районе, передает пресс-служба АО «Арзамасский приборостроительный завод»

В этом году на фестиваль приедут лучшие российские шеф-повара, которые познакомят гостей с кухнями народов мира. Хедлайнером фестиваля станет группа TRUBETSKOY. Инициатор фестиваля — Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина.

На этот раз темой мероприятия станет «Дружба народов». К традиционным блюдам из локальных продуктов добавятся блюда разных кухонь почти со всего мира, в исполнении шеф-поваров известных ресторанов.

Организаторы готовят новую насыщенную программу. Одно из главных нововведений — конкурс барбекю. К участию приглашаются 20 команд. Победители по традиции получат ценные призы от организаторов и партнеров. Также в рамках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы для профессионалов и гурманов, будут работать ярмарка ремесленников и фермеров, масштабный фудкорт, контактный зоопарк, детский городок. Завершат праздник красочное театрализованное шоу и фейерверк.

Фото: официальный сайт фестиваля «Арзамасский гусь»